"Просто волшебники!": "Укрзалізниця" совершила настоящее чудо для маленького мальчика

В жизни всегда есть место для небольшого чуда даже в условиях войны

Несмотря на то, что Украина ведет тяжелую войну, в нашей жизни, как оказалось, есть место небольшим чудесам. Государственная компания "Укрзалізниця" помогла украинской волонтеру Наталье Красоте вернуть игрушечного зайца, которого ее сын потерял в поезде – вернее, не того зайца, а просто подарив другого.

Историю рассказала сама Наталья в своем Facebook. По ее словам, во время поездки поездом №140 "Каменец-Подольский — Львов" ее сын забыл в вагоне игрушечного зайца по прозвищу "Сырничек".

"Друзья, я нуждаюсь в вашей помощи. Вернее Сырничек. Ехали поездом 140 (Каменец-Подольский-Львов), вагон 31. Там была шикарная проводница, очень отзывчивая и красивая. Проблема в том, что малыш забыл там любимого зайца (( очень расстроен сидит, переживает. Официальное сообщение на УЗ я оставила. Но, обычно, там все происходит не быстро. Помогите выйти на проводницу и вернуть домой зайца", – написала она.

Сообщение вызвало большой резонанс в социальной сети. В конце концов, на него обратили внимание и в "Укрзалізниці", и вышли на связь с волонтером. Однако поиски игрушки в указанном поезде ничего не дали – зайца найти не удалось.

Однако неожиданно история получила продолжение. Через несколько дней Наталья получила посылку, где лежал почти такой игрушечный заяц, а также открытка, на которой было изображено, как игрушка возвращается из путешествия. История очень растрогала соцсети.

"Если честно, мне не хватает слов. Я забрала посылку час назад и до сих пор не придумала, как оформить в слова то, что испытала. Отдельно о тексте на открытке — прямо в сердце… Посмотрите, что вы сделали! Одно чудо для маленького мальчика сейчас наполняет светом души и сердца множества людей. Тем, что нам всем так нужно сейчас. Я искренне рада, что мы потеряли этого зайца. Он конвертировался во что-то гораздо больше и мощнее. Это однозначно стоило того", – написала волонтер, приложив к сообщению фото.

Впрочем, к сожалению, не всегда УЗ столь дружелюбна к пассажирам. К примеру, в марте в поезде "Укрзалізниці" Киев-Чернигов военного не пустили в вагон из-за размера служебной собаки. Поэтому солдат вместе со своим четырехлапым товарищем простоял в тамбуре около 3 часов.

До этого "Укрзалізниця" уже попадала в скандал с тем, что солдата выгнали в тамбур "из-за неприятного запаха". Это произошло в поезде Днепр-Киев №731 (Интерсити). Человек приобрел место первого класса, но всю дорогу простоял в тамбуре.