Донька в Chanel та Prada. Instagram "здав" чиновника з військової адміністрації Одеси Кратюка
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 732
З декларації Кратюка не скажеш, що його донька належить до золотої молоді
Соцмережі й декларації родин чиновників — протилежні світи. Не виняток і Віталій Кратюк, який працює начальником управління з питань правової роботи Одеської райдержадміністрації.
Його 20-річна донька Марія, яка ніде офіційно не вказується як підприємець, позує в Instagram у люксових брендах. Зокрема, публікує подарунки від батьків. Вартість всього цього перевищує річну зарплату подружжя.
"Телеграф" розповідає про це детальніше.
Скромна декларація
За весь 2023 рік Віталій Кратюк заробив 510 тис. грн. (12,6 тис. дол.) та отримав приз у 6 тисяч грн. Його дружина Оксана заробила 92 тисячі грн (приблизно 2,3 тисячі доларів) в охоронній агенції "Ортус".
Заощаджень готівкою чи в банку у подружжя немає. Машин також. Принаймні у декларації.
Що в соцмережах
Але у соцмережах батьки можуть радувати доньку розкішними подарунками. На історії у вибраному Марії, зробленій у минулий день народження, можна впізнати упакування від ювелірних брендів Tiffany & Co. та Cartier. І кульки з підписом "З днем народження, донечка".
На фото з Італії Марія позує в білих кросівках Alexander McQueen за 500 євро та тримає в руках сумку Dolce & Gabbana за 1600 євро. Цей лук — вся зарплата матері за рік.
На іншій світлині з-за кордону Марія тримає сумку Alma BB bag від Louis Vuitton за 1550 євро (65 тис. грн), вона вбрана в пуховик від Prada за 2200 євро (92 тис. грн) та кросівки Valentino Garavani, ціна яких варіюється від 550 до 790 євро (23-33 тис. грн).
Наступний лук — подорожче і ледь не наздоганяє річну зарплату батька. Лише сумка Chanel коштує 9212 євро (387 тисяч гривень).
А тут Марія позує в чорній міні-сукні Alexander Wang (396-565 євро чи 16-23 тис. грн) та з маленьким клатчем Chanel (коштує 4776 євро чи 200 тис. грн).
Раніше "Телеграф" розповідав, як живе родина спійманого на хабарі мера Новомосковська Сергія Рєзніка.