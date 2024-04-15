Донька в Chanel та Prada. Instagram "здав" чиновника з військової адміністрації Одеси Кратюка

З декларації Кратюка не скажеш, що його донька належить до золотої молоді

Соцмережі й декларації родин чиновників — протилежні світи. Не виняток і Віталій Кратюк, який працює начальником управління з питань правової роботи Одеської райдержадміністрації.

Його 20-річна донька Марія, яка ніде офіційно не вказується як підприємець, позує в Instagram у люксових брендах. Зокрема, публікує подарунки від батьків. Вартість всього цього перевищує річну зарплату подружжя.

"Телеграф" розповідає про це детальніше.

Скромна декларація

Віталій Кратюк з донькою (праворуч)

За весь 2023 рік Віталій Кратюк заробив 510 тис. грн. (12,6 тис. дол.) та отримав приз у 6 тисяч грн. Його дружина Оксана заробила 92 тисячі грн (приблизно 2,3 тисячі доларів) в охоронній агенції "Ортус".

Заощаджень готівкою чи в банку у подружжя немає. Машин також. Принаймні у декларації.

Що в соцмережах

Але у соцмережах батьки можуть радувати доньку розкішними подарунками. На історії у вибраному Марії, зробленій у минулий день народження, можна впізнати упакування від ювелірних брендів Tiffany & Co. та Cartier. І кульки з підписом "З днем народження, донечка".

Tiffany & Co та Cartier на тлі кульок “З днем народження, донечка”

На фото з Італії Марія позує в білих кросівках Alexander McQueen за 500 євро та тримає в руках сумку Dolce & Gabbana за 1600 євро. Цей лук — вся зарплата матері за рік.

Донька Кратюка

На іншій світлині з-за кордону Марія тримає сумку Alma BB bag від Louis Vuitton за 1550 євро (65 тис. грн), вона вбрана в пуховик від Prada за 2200 євро (92 тис. грн) та кросівки Valentino Garavani, ціна яких варіюється від 550 до 790 євро (23-33 тис. грн).

Донька одеського чиновника позує у брендах в Італії

Наступний лук — подорожче і ледь не наздоганяє річну зарплату батька. Лише сумка Chanel коштує 9212 євро (387 тисяч гривень).

Сумка Chanel за 9212 євро

А тут Марія позує в чорній міні-сукні Alexander Wang (396-565 євро чи 16-23 тис. грн) та з маленьким клатчем Chanel (коштує 4776 євро чи 200 тис. грн).

Сукня Alexander Wang та клатч Chanel

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