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Донька в Chanel та Prada. Instagram "здав" чиновника з військової адміністрації Одеси Кратюка

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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Віталій Кратюк заробив 12 ,1 тис. євро, ця сумка коштує 9212 євро Новина оновлена 15 квітня 2024, 18:15
Віталій Кратюк заробив 12 ,1 тис. євро, ця сумка коштує 9212 євро. Фото Колаж "Телеграфу"

З декларації Кратюка не скажеш, що його донька належить до золотої молоді

Соцмережі й декларації родин чиновників — протилежні світи. Не виняток і Віталій Кратюк, який працює начальником управління з питань правової роботи Одеської райдержадміністрації.

Його 20-річна донька Марія, яка ніде офіційно не вказується як підприємець, позує в Instagram у люксових брендах. Зокрема, публікує подарунки від батьків. Вартість всього цього перевищує річну зарплату подружжя.

"Телеграф" розповідає про це детальніше.

Скромна декларація

Віталій Кратюк з донькою
Віталій Кратюк з донькою (праворуч)

За весь 2023 рік Віталій Кратюк заробив 510 тис. грн. (12,6 тис. дол.) та отримав приз у 6 тисяч грн. Його дружина Оксана заробила 92 тисячі грн (приблизно 2,3 тисячі доларів) в охоронній агенції "Ортус".

Заощаджень готівкою чи в банку у подружжя немає. Машин також. Принаймні у декларації.

Що в соцмережах

Але у соцмережах батьки можуть радувати доньку розкішними подарунками. На історії у вибраному Марії, зробленій у минулий день народження, можна впізнати упакування від ювелірних брендів Tiffany & Co. та Cartier. І кульки з підписом "З днем народження, донечка".

Tiffany & Co та Cartier доньки Кратюка
Tiffany & Co та Cartier на тлі кульок “З днем народження, донечка”

На фото з Італії Марія позує в білих кросівках Alexander McQueen за 500 євро та тримає в руках сумку Dolce & Gabbana за 1600 євро. Цей лук — вся зарплата матері за рік.

Донька Кратюка люксовий гардероб
Донька Кратюка

На іншій світлині з-за кордону Марія тримає сумку Alma BB bag від Louis Vuitton за 1550 євро (65 тис. грн), вона вбрана в пуховик від Prada за 2200 євро (92 тис. грн) та кросівки Valentino Garavani, ціна яких варіюється від 550 до 790 євро (23-33 тис. грн).

Донька Кратюка люксовий гардероб
Донька одеського чиновника позує у брендах в Італії

Наступний лук — подорожче і ледь не наздоганяє річну зарплату батька. Лише сумка Chanel коштує 9212 євро (387 тисяч гривень).

Донька Кратюка люксовий гардероб
Сумка Chanel за 9212 євро

А тут Марія позує в чорній міні-сукні Alexander Wang (396-565 євро чи 16-23 тис. грн) та з маленьким клатчем Chanel (коштує 4776 євро чи 200 тис. грн).

Донька Кратюка люксовий гардероб Chanel
Сукня Alexander Wang та клатч Chanel

Раніше "Телеграф" розповідав, як живе родина спійманого на хабарі мера Новомосковська Сергія Рєзніка.

Теги:
#Одеса #Держслужбовці #Бренди #Декларації