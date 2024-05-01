Глава "Енергоатому" порушив обіцянку: шикарний будинок тещі зник із декларації

Керівник держпідприємства запевняв журналістів, що будинок куплений законно і буде задекларований

Шикарний будинок за 7 млн грн під Києвом, у якому президент "Енергоатому" Петро Котін проживає із сім’єю, зник із його декларації. У документах сказано, що вся його родина мешкає у скромній квартирі дружини.

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк. Він просить відповідні органи звернути увагу на це.

На сайті електронних декларацій дійсно зазначено, що глава "Енергоатому" спільно проживає у квартирі дружини 156,3 кв.м. Нерухомість була куплена Наталією Котіною у 2010 році. Що стосується будинку, то Котін заявив, що його покупка цілком законна і пообіцяв журналістам внести будинок тещі в декларацію. Однак у декларації за 2023 рік, яку було подано наприкінці березня 2024 року, тобто вже після виходу розслідування, будинок не фіксується.

Ярослав Железняк просить НАБУ та НАЗК звернути увагу на Петра Котіна та дорогу нерухомість його родини.

"Я знав, що в Енергоатомі дуже вільно трактують закон, але не думав, що так безсоромно. Сподіваюся, НАЗК і НАБУ зацікавляться цим кейсом, який поки що дуже схожий на неправдиве декларування. Може, заразом і перевірять, чому можливість купувати елітне житло у тещі Котіна з’явилася одразу після його призначення", — пише нардеп.

Нагадаємо, що Петра Котіна було призначено головою "Енергоатому" 1 червня 2022 року. А вже за рік, влітку 2023 року, його 70-річна теща купила двоповерховий будинок 288 кв. м та земельну ділянку з виходом до озера у Київській області. Згідно з договором купівлі-продажу, будинок коштував 7 млн гривень, хоча аналогічний котедж з ділянкою в тому ж місці коштує не менше 13 млн гривень. За словами самого Котіна, його теща накопичила таку суму за "понад 50 років трудової діяльності".

"Я дійсно відвідую це житло і не приховую цю інформацію. Вказане мною буде зазначено у декларації, термін подання якої ще не настав", – заявив він у грудні 2023 року.

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