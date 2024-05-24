Готовий до праці й оборони. Міністр освіти прокоментував чутки про відставку

Для міністра важлива не політика, а місія, яку він виконує

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував чутки про свою можливу відставку, які зʼявляються у медіапросторі. Він зауважив, що якщо таке рішення буде дійсно ухвалено, то він, так би мовити, готовий і до праці, і до оборони, адже продовжить свою роботу або в освітній галузі, або в оборонній.

Водночас міністра такі чутки не демотивують, адже місія його роботи полягає в іншому. Про це Оксен Лісовий сказав "Телеграфу" у бліцінтерв'ю "Навчальний рік змістять на літо: міністр освіти про зарплати вчителів, нові графіки навчання і свою відставку"

На питання "Телеграфу", як міністр може прокоментувати вищезгадані чутки, Лісовий сказав: "Я прийшов працювати і я працюю до останнього дня максимально, мотивовано і вся команда працює. Буде прийняте рішення про відставку – підемо у відставку і будемо працювати на інших ділянках або освіти, або фронту".

Така ситуація не демотивує міністра, адже він прийшов у міністерство не політику робити.

"Я прийшов не політику робити, для мене важлива місія, яку ми виконуємо. Це чутки, поки що, вони не підтверджуються, але вони не демотивують", — сказав Лісовий.

Нагадаємо, "Телеграф" запитав у народної депутатки, секретарки комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Наталії Піпи про освітні реформи, зокрема що від них очікувати та чи готові батьки, студенти та школярі до змін.