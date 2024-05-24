Як система освіти буде виходити з енергетичної кризи: міністр назвав два способи

Деякі заклади будуть заживлені постійно

Міністерство освіти та науки (МОН) має план мінімізації наслідків енергетичної кризи для освітян та учнів. У відомстві складуть перелік закладів з повною та частковою генерацією.

Постійно будуть заживлені ті заклади, в яких діти перебувають цілодобово. Про це голова МОН Оксен Лісовий розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Навчальний рік змістять на літо: міністр освіти про зарплати вчителів, нові графіки навчання і свою відставку".

"Зараз якраз працюємо над тим, як функціонуватиме система освіти в умовах цієї кризи. Ми працюємо над підходом для університетів, шкіл і закладів профтехосвіти. Це велика урядова робота, яка стосується загальних рішень: заміни потужностей [виробництва електроенергії] на мобільні рішення, газогенераційні. Міністерство енергетики активно над цим працює. Ми сформували перелік закладів, які повинні бути заживлені 24/7. В першу чергу, це заклади, де діти перебувають цілодобово", — відповів Лісовий на питання про мінімізацію наслідків енергетичної кризи.

Міністр розповів, що у деяких закладах буде потрібна лише часткова генерація. Це стосується тих приміщень, у яких працюють центри незламності. В них потрібно заживлювати лише укриття, бо в самій будівлі електрика буде.

"Є заклади, в яких потрібна буде часткова генерація. Наприклад, нам треба буде заживити тільки укриття, адже в цих закладах у разі відключення працюватимуть центри незламності. І ми прагнемо у кожен заклад освіти, відповідно до статусу, в якому вони будуть працювати в умовах кризи, дати потужності", — сказав Лісовий.

У міністерстві також звертають увагу на забезпечення закладів пальним. Для цього потрібне додаткове фінансування.

"Друге питання — забезпечення пальним. Ми кажемо про генерацію, здебільшого, дизельними і бензиновими генераторами, і на урядовому рівні це питання вирішують: виділяють додаткове фінансування з бюджету, залучають донорів", — сказав Лісовий.

Раніше в "Укренерго" розповіли, що відключення світла в Україні триватимуть місяцями. В енергосистемі значний дефіцит. Його не завжди вдається компенсувати аварійною допомогою чи імпортом з Європи.

"Телеграф" раніше опублікував інтерв’ю з головою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Він відповів на запитання, які турбують усіх українців.