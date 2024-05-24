В одной из колоний в армию пошли сразу десятки заключенных: суд дал добро
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После вступления в силу законной силы представители Национальной гвардии Украины будут доставлять их в Хмельницкий районный ТЦ и СП для заключения контракта
В Хмельницкой области суд освободил полсотни осужденных, решивших мобилизоваться. Большинство из них были осуждены за воровство.
Об этом сообщает пресс-служба суда. Случилось это 22 мая.
"Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении их, поступивших от ГУ "Райковецкая исправительная колония (№78)", — говорится в сообщении.
Согласно материалам, поступившим в суд и текстам судебных постановлений, очевидно, что подавляющее количество добровольцев — это мужчины молодого возраста. Они были осуждены за имущественные преступления, а именно, кражи.
Мужчины рассказывали, что специальных навыков для прохождения военной службы нет. Однако выражали уверенность, что смогут завладеть ими достаточно быстро.
"Многие осужденные во время видео конференций указали на то, что из-за войны погибли их родные и близкие, в том числе участвовавшие в обороне Украины, служащие для них дополнительной мотивацией", — добавили в суде.
После вступления в силу законной силы (не позднее чем через 24 часа) представители Национальной гвардии Украины будут доставлять их в Хмельницкий районный ТЦ и СП для заключения контракта и прохождения военной службы в определенной для них воинской части.
Кроме того, суд установил над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше, чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, при которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений – запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.
Они будут мобилизованы в армию, будут нести службу исключительно в специальных подразделениях при воинских частях, а не в Национальной гвардии Украины.
Мобилизация осужденных – что известно
На сайте Верховной Рады Украины 13 марта зарегистрировали законопроект №11079, которым предлагается предоставить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицам для прохождения военной службы по контракту в особый период. Простыми словами, депутаты предлагали разрешить заключенным проходить службу в рядах ВСУ.
Кого не возьмут в армию
- убийства двух или более лиц, или убийства, связанные с сексуальным насилием
- изнасилование, развращение малолетних, половая связь с несовершеннолетними
- совершение ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения
- преступления против национальной безопасности Украины, террористические акты
- особо тяжкие коррупционные правонарушения
- посягательство на жизнь правоохранителей.
Также закон не касается тех, кто на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение: министров, депутатов, их заместителей и помощников.
Еще одним условием является остаток более трех лет пребывания в тюрьме до завершения отбывания наказания на момент мобилизации. Все осужденные, которые захотят заключить контракт с ВСУ, будут проходить первичное медицинское освидетельствование в пенитенциарном учреждении, а затем ВЛК.
По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, эту цифру можно оценить в 15-20 тысяч человек. Однако пока непонятно, сколько из них подпишут контракт. Он считает, что есть надежда на то, что это будет несколько тысяч человек.
17.05.24 законопроект вернули в Верховную Раду за подписью президента.
В Украине начали предоставлять осужденным гражданам первые разрешения на мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины. В частности Хмельницкий горрайонный суд разрешил 21 мая подписать контракт с армией двум осужденным, оказавшимся за решеткой в 2022 году.
Насколько эффективным может быть данный способ увеличения личного состава ВСУ, почему его нельзя сравнивать с вербовкой зэков в ВС РФ и какие риски он несет в себе, "Телеграф" спрашивал у военных и правоведов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные. Для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+".