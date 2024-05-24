В одной из колоний в армию пошли сразу десятки заключенных: суд дал добро

После вступления в силу законной силы представители Национальной гвардии Украины будут доставлять их в Хмельницкий районный ТЦ и СП для заключения контракта

В Хмельницкой области суд освободил полсотни осужденных, решивших мобилизоваться. Большинство из них были осуждены за воровство.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Случилось это 22 мая.

"Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении их, поступивших от ГУ "Райковецкая исправительная колония (№78)", — говорится в сообщении.

Согласно материалам, поступившим в суд и текстам судебных постановлений, очевидно, что подавляющее количество добровольцев — это мужчины молодого возраста. Они были осуждены за имущественные преступления, а именно, кражи.

Мужчины рассказывали, что специальных навыков для прохождения военной службы нет. Однако выражали уверенность, что смогут завладеть ими достаточно быстро.

"Многие осужденные во время видео конференций указали на то, что из-за войны погибли их родные и близкие, в том числе участвовавшие в обороне Украины, служащие для них дополнительной мотивацией", — добавили в суде.

После вступления в силу законной силы (не позднее чем через 24 часа) представители Национальной гвардии Украины будут доставлять их в Хмельницкий районный ТЦ и СП для заключения контракта и прохождения военной службы в определенной для них воинской части.

Кроме того, суд установил над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше, чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, при которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений – запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Они будут мобилизованы в армию, будут нести службу исключительно в специальных подразделениях при воинских частях, а не в Национальной гвардии Украины.

Мобилизация осужденных – что известно

На сайте Верховной Рады Украины 13 марта зарегистрировали законопроект №11079, которым предлагается предоставить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицам для прохождения военной службы по контракту в особый период. Простыми словами, депутаты предлагали разрешить заключенным проходить службу в рядах ВСУ.

Кого не возьмут в армию

убийства двух или более лиц, или убийства, связанные с сексуальным насилием

изнасилование, развращение малолетних, половая связь с несовершеннолетними

совершение ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения

преступления против национальной безопасности Украины, террористические акты

особо тяжкие коррупционные правонарушения

посягательство на жизнь правоохранителей.

Также закон не касается тех, кто на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение: министров, депутатов, их заместителей и помощников.

Еще одним условием является остаток более трех лет пребывания в тюрьме до завершения отбывания наказания на момент мобилизации. Все осужденные, которые захотят заключить контракт с ВСУ, будут проходить первичное медицинское освидетельствование в пенитенциарном учреждении, а затем ВЛК.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, эту цифру можно оценить в 15-20 тысяч человек. Однако пока непонятно, сколько из них подпишут контракт. Он считает, что есть надежда на то, что это будет несколько тысяч человек.

17.05.24 законопроект вернули в Верховную Раду за подписью президента.

В Украине начали предоставлять осужденным гражданам первые разрешения на мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины. В частности Хмельницкий горрайонный суд разрешил 21 мая подписать контракт с армией двум осужденным, оказавшимся за решеткой в 2022 году.

Насколько эффективным может быть данный способ увеличения личного состава ВСУ, почему его нельзя сравнивать с вербовкой зэков в ВС РФ и какие риски он несет в себе, "Телеграф" спрашивал у военных и правоведов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные. Для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+".