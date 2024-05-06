В Угорщині офіційно відповіли, чи будуть відправляти чоловіків назад до України

В Угорщині всі біженці перебувають у цілковитій безпеці

Нещодавно Польща заявила, що за потреби може повернути до України чоловіків мігрантів. Своєю чергою Угорщина запевнила, що не буде екстрадувати біженців.

За словами віцепрем'єра Жолта Шем'єна, з "міркуваннями гуманності". Про це пише Magyar Nemzet.

"Угорщина не буде екстрадувати біженців в Україну. Ми не розслідуємо, призвана людина, на думку українців, на військову службу чи ні. З міркувань гуманності ми не дозволимо відправити їх на смерть", — заявив віцепрем'єр.

Таку заяву угорський політик зробив на тлі інформації про те, що нібито керівник офісу президента України Андрій Єрмак веде переговори про екстрадицію українців, призваних на військову службу з країн-членів ЄС.

Прем'єр запевнив, що в Угорщині всі біженці перебувають у цілковитій безпеці. Вони отримують всю необхідну допомогу, як угорську, так і українську.

"Але українці хочуть, щоб їх повернули, щоб їх можна було відправити на війну, на фронт, де гинуть люди. Так що ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і вони не будуть видані!", — наголосив угорський політик.

Раніше "Телеграф" писав, що в МЗС Чехії зробили заяву щодо українських ухилянтів.