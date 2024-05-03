Біженців підтримуємо, але…: в МЗС Чехії зробили заяву щодо українських ухилянтів

У країні перебувають десятки тисяч українських чоловіків

Чехія підтримує біженців з України. Але це не стосується українських чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише Novinky.cz. Він зазначив, що розумє проблему виїзду українських чоловіків призовного віку.

"Чехія вже давно підтримує українських біженців і приймає їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути встановленого законом обов’язку", – сказав Ліпавський, коментуючи прагнення української влади повернути чоловіків, які виїхали за кордон.

Своєю чергою речник Управління зовнішньої поліції Йозеф Урбан зазначив, що одним з шляхів вирішення цієї проблеми може бути обмеження у видачі паспортів. За його словами, кожен українець, який має в Чехії тимчасовий захист, зобов’язаний підтвердити свою особу дійсним документом.

"Якщо він цього не зробить, йому загрожує штраф у розмірі до п’яти тисяч крон. А також можливість адміністративного провадження для депортації", – сказав Урбан.

За даними МВС Чехії, в країні наразі перебувають 94 643 чоловіки з України віком від 18 до 65 років. Вони мають тимчасовий захист у зв'язку з війною.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш заявив про готовність польської влади допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Він також заявив, що у планах польської влади не було продовження права перебування для військовозобов’язаних чоловіків з України. Міністр натякнув, що вони можуть бути депортовані.

Своєю чергою старший радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Кястутіс Будріс заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків мобілізаційного віку, якби Київ побачив у цьому потребу. Однак, за його словами, для забезпечення ефективності таких дій слід подумати про рішення на регіональному рівні.