Украинским беженцам становится все хуже жить в Германии: выселяют из квартир и не только

Германия приняла около миллиона людей из Украины

В Германии не хватает жилья для украинских беженцев, из-за чего регионы все чаще отказываются их принимать. Более того, 1700 украинцев выселяют из квартир в одном из районов земли Саксония, они обязаны освободить жилье до июля. Кроме того, страна пытается сократить

Как пишет Bild, украинские беженцы в районе Рудные Горы в земле Саксония получили соответствующие письма от местных властей. Они должны освободить 650 квартир в Ауэ, Чопау и Мариенберге.

Району необходимо вернуть жилье из фонда для беженцев из Сирии, Афганистана и Турции, которые проходят процедуру предоставления убежища в регионе. Существующие для них места для расселения загружены на 90%. По словам чиновников, если жилье не найти, этих людей придется селить в палаточные или контейнерные городки.

Дело в том, что в начале войны квартиры для беженцев отдали людям из Украины, которые не считаются беженцами, а получают помощь как малообеспеченные немцы. Поэтому теперь они должны искать жилье самостоятельно.

В районе есть жилищный кооператив, 20% квартир в котором свободны. Украинцы уже подали запросы на это жилье, но оно нуждается в ремонте, который займет не меньше двух месяцев. Местные власти обещают искать индивидуальные решения для украинцев. При этом тех, кто будет отказываться от переселения, будут размещать в спортзалах или приютах.

Тем временем Министерство внутренних дел Германии призывает к созданию общеевропейской системы распределения новых беженцев из Украины. Представитель руководительницы ведомств Нэнси Фезер рассказал в интервью Welt, что Берлин "решительно выступает за солидарность" в распределении тех, кто ищет защиты. В частности остро стоит проблема вторичной миграции из других стран-членов ЕС, когда украинцы сначала едут в одну из европейских стран, а потом перебираются в Германию.

"Поэтому следует искать режим равномерного распределения новоприбывших из Украины по всему ЕС", – подчеркнул он.

Кроме того, немецкий политик Йоахим Германн заявил, что по меньшей мере 200 тысяч из 980 000 украинцев, которых приняла Германия, могли бы защищать Украину от россиян на поле боя. В интервью изданию Bild он призвал отменить социальные выплаты для военнообязанных украинских мужчин, проживающих в ФРГ.

"Неприемлемо, что мы принимаем их и позволяем им уклоняться от обязательной военной службы", — подчеркнул Германн.

Политик указал на то, что с одной стороны, Германия делает все возможное, чтобы поддержать Украину в войне, но при этом принимает у себя потенциальных украинских солдат. По его словам, такое положение дел "не укладывается в голове".

"Не должно быть, чтобы мы приняли их и таким образом дали возможность уклониться от призыва. Самое меньшее, что мы можем сделать, — это не выплачивать такое пособие гражданам, особенно тем, кто действительно обязан нести военную службу на своей украинской родине и нужен там для защиты мира и свободы", — отметил Йоахим Германн.

Как ранее писал "Телеграф", власти Германии намерены отказаться от социальной поддержки большой группы украинских беженцев. Речь идет о тех людях, которые отказались от трудоустройства.