Влаштували стрілянину і втекли до Румунії: на Закарпатті невідомі напали на прикордонника

Нападників вже шукають, триває розслідування

На Закарпатті невідомі чоловіки напали на прикордонника та вкрали у нього зброю. Затримати їх не вдалося, оскільки нападники втекли до Румунії.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола. У ДПСУ на момент виходу публікації не прокоментували інцидент.

Інцидент стався в ніч проти 25 травня на ділянці ВПС "Ділове" — ВІПС "Богдан". Спрацювала сигнальна міна і прикордонний загін відреагував і виявив двох невідомих чоловіків поряд із кордоном.

Один із прикордонників зробив два попереджувальні постріли у повітря, але нападників не зупинилися. Навпаки порушники напали на співробітника ДПСУ та відібрали у нього пістолет "Форт 12 Р". Порушники почали тікати у бік кордону з Румунією та відстрілюватися — у бік прикордонника вони вистрілили п’ять разів, але, на щастя, жодного разу не влучили.

Форт 12 Р

Підкріплення не встигло надати допомогу і порушникам вдалося перетнути державний кордон і сховатися на території Румунії. Вже розпочато розслідування цього інциденту.

Також "Телеграф" розповідав про те, що кримінальний авторитет у Броварах напав на поліцейських. Він розмахував пістолетом і обзивав правоохоронців. Кримінального авторитета відправили до СІЗО навіть після того, як він вніс заставу, щоб вийти.