Вніс заставу, але знову опинився під арештом: апеляційний суд виніс рішення щодо кримінального авторитета Журавля

Йому змінили запобіжний захід на більш жорсткий

Кримінальний авторитет Віктор Журавель, якого нещодавно випустили під заставу у 242 тисячі гривень, знову опинився під арештом. 14 квітня Київський апеляційний суд обрав для нього запобіжний захід тримання під вартою строком на два місяці.

Віктор Журавель був позбавлений права на внесення застави. Про це повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні, 14 травня, у Київському апеляційному суді за клопотанням прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Віктор Журавель напав на поліцейських 8 травня у Броварах. Він знаходився в одному з місцевих кафе і в якийсь момент почав агресивно себе поводити. Відвідувачі звернулись до правоохоронних органів.

Коли поліцейські прибули на виклик, то Журавель почав з ними сваритись. Нетверезий чоловік погрожував їм зброєю. Його затримали.

Броварський міський районний суд відправив Журавля під заставу у 242 тисячі гривень. Кримінальний авторитет вніс кошти та вийшов на свободу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто такий Віктор Журавель та чим він відомий. Серед його спільників був і знаменитий блогер.