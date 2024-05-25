Устроили стрельбу и сбежали в Румынию: на Закарпатье неизвестные напали на пограничника

Нападавших уже ищут, идет расследование

На Закарпатье неизвестные мужчины напали на пограничника и украли у него оружие. Задержать их не удалось, так как нападавшие бежали в Румынию.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола. В ГПСУ на момент выхода публикации никак не прокомментировали инцидент.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая на участке ОПС "Деловое" — ОИПС "Богдан". Сработала сигнальная мина и пограничный отряд отреагировал и обнаружил двух неизвестных мужчин рядом с границей.

Один из пограничников сделал два предупредительных выстрела в воздух, но нападавших не остановились. Наоборот нарушители напали на сотрудника ГПСУ и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р". Нарушители начали бежать в сторону границы с Румынией и отстреливаться — в сторону пограничника они выстрелили пять раз, но, к счастью, ни разу не попали.

Форт 12 Р

Подкрепление не успело оказать помощь и нарушителям удалось пересечь государственную границу и скрыться на территории Румынии. Уже начато расследование этого инцидента.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что криминальный авторитет в Броварах напал на полицейских. Он размахивал пистолетом и обзывал стражей порядка. Криминального авторитета отправили в СИЗО даже после того, как он внес залог, чтобы выйти.