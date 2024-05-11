Вже не через Тису: прикордонники затримали групу "скелелазів"-ухилянтів у високогір’ї Карпат (фото)

Похід у гори обійшовся чоловікам дуже дорого

На українсько-румунському кордоні прикордонники упіймали чергових винахідливих ухилянтів. Шестеро чоловіків намагалися підкорити гірські вершини.

Про це розповіли у Держприкордонслужбі України. А для кожного з "верхолазів" похід коштував кілька тисяч доларів.

Коли саме трапився інцидент у прикордонній службі не уточнили. Одного порушника було зупинено на півдорозі, а решту чоловіків довелося знімати вже з гір. Судячи з зовнішнього вигляду, втікачі ретельно підготувалися: вибрали зручний одяг, взяли намет та рюкзаки з усім необхідним.

Кожен із них мав заплатити за організацію походу від 4 до 8 тисяч доларів. На затриманих становили адмінпротоколи, правоохоронці встановлюють інші особи, які причетні до протиправної діяльності. Справи направлені до суду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки чоловіків загинули, намагаючись переплисти річку Тису. У ДПСУ озвучили дані з початку повномасштабної війни.