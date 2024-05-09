Плювався і махав пістолетом: відомий кримінальний авторитет напав на поліцейських під Києвом (відео)

Кримінальному авторитету найближчим часом оберуть запобіжний захід

Кримінальний авторитет із Броварів "Журавель" він же Віктор Журавльов накинувся на поліцейських зі зброєю у Броварах. Перед цим між ним та київськими правоохоронцями трапилася словесна суперечка.

Відео інциденту публікують у мережі. У Нацполіції повідомили, що кримінального авторитета затримано і показало, як це відбувалося.

Інцидент трапився в одному із кафе 8 травня 2024 року. Раніше засуджений 50-річний "Журавель" поводився вкрай агресивно і був п’яний. На місце викликали патрульних, яких він почав ображати та посилати на три літери, а також кидатися зі зброєю на них.

"П**ари мусорскіє . Пішов на**й звідси", — сказав він одному з патрульних.

Патрульні просили чоловіка заспокоїтись і не погіршувати ситуацію. В певний момент в конфлікт втрутився ще один чоловік у цивільному одязі. Він спробував відтягнути "Журавеля" від патрульних та заспокоїти. Один із патрульних перезарядив табельну зброю, давши зрозуміти, що вони мають намір оборонятися, але і "Журавель" дістав пістолет і почав цілитися у правоохоронців. Другий патрульний попросив усіх заспокоїтись та сховати зброю, але кримінальний авторитет не послухав, і тоді другий поліцейський теж звів курок на автоматі. Чоловік, який намагався розняти конфлікт, весь час перебував між "Журавелем" та поліцейськими, щоб не допустити перестрілки.

Однак кримінальний авторитет не реагував на зауваження патрульних і продовжував агресивно поводитися. У результаті другому чоловіку вдалося відібрати пістолет, але "Журавель" дістав якийсь документ і почав тицяти їм одному з патрульних в обличчя. Коли той відмахнувся та спробував відійти, агресивний чоловік ударив його ногою. У відповідь на напад патрульний застосував газовий балончик — дісталося і чоловікові, який намагався відтягнути "Журавеля".

На місце було викликано підкріплення і Віктора Журавльова затримали, хоча він активно чинив опір. Йому повідомили про підозру у хуліганстві, погрозах вбивством поліцейському та завданні тілесних ушкоджень. Кримінальному авторитету загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю. Слідчі оголосили затриманому підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 296, ч. 1 та 2 ст. 345 КК. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриману запобіжний захід. Зазначаємо, жоден напад на поліцейських та зневажливе ставлення до правоохоронців не залишиться безкарним", — сказано в коментарі Нацопліції.

Чим відомий "Журавель"

Нагадаємо, що Віктор Журавльов брав участь у перестрілці маршрутників у Броварах, яка сталася навесні 2020 року. За версією слідства, конфлікт стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями та нелегальними перевізниками. А організаторами були, за даними ЗМІ, місцеві кримінальні авторитети Сергій Ілюхін (Ілюха) та Віктор Журавльов (Журавель).

А роком раніше, у серпні 2019 року, фірми цих двох фігурували у справі про підпал автобусів біля метро "Лісова" у Києві. Разом з іншими броварськими бойовиками – Олексієм Довгополовим, Миколою Галіциним та Олегом Яременком – вони хотіли залякати неугодного перевізника та змусити його платити данину.

А після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з’явилася інформація про те, що Віктор Журавльов "кришує" ТРО Київської області. Він просочився туди у перші дні війни та використав ТРО, щоб прикрити продаж зброї кримінальним групам. А пізніше, як стверджують ЗМІ, взагалі почав торгувати західною зброєю для ЗСУ.

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