Постачальник китайських труб, компанія Vorex Федіра Закусила системно намагається зірвати програму буріння та видобутку газу державної компанії "Укргазвидобування". Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи черговий судовий позов Vorex щодо блокування тендерів на закупівлю сталевих труб.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Господарського суду міста Києва, Vorex 24 травня 2024 року подала позов проти "Укргазвидобування", в якому вимагає змінити умови тендеру державної компанії на закупівлю труб та просить суд зупинити проведення самого тендеру. Справу буде розглядати суддя Чинчин О.В.

"Усе перше півріччя Vorex послідовно робить кроки задля зриву програми буріння та видобутку природного газу "Укргазвидобування". Спочатку цей китайський посередник використовував Антимонопольний комітет, а згодом почав блокувати закупівлі труб для видобутку газу через суд", — сказав експерт.

Він також нагадав, що минулу зиму Україна вперше за історію своєї незалежності пройшла за рахунок газу власного видобутку.

"Зараз є дуже високі ризики, що нам доведеться імпортувати газ. Якщо "Укргазвидобування", а ця держкомпанія є флагманом українського газовидобутку, не зможе закупити труби до кінця травня, її річна програма із буріння та видобутку буде зірвана", — відмітив Давидюк.

За його словами, через російські ракетні удари Україна матиме великі проблеми із електрикою наступної зими, тоді як Vorex "працює знизу", аби не дозволити Україні видобувати природний газ.

"Кремль не може зруйнувати сотні бурових вишок своїми ракетами, тому застосовується маловідомий китайський посередник, який розгорнув свою діяльність в Україні та через суди просто паралізує діяльність "Укргазвидобування". Схема дуже проста: нема труб – нема газу", — підкреслив політолог.

За останні кілька років компанія Федіра Закусила зайшла у сферу держзакупівель України та вже здійснила поставки державним компаніям на загальну суму понад 6,5 млрд грн. Ці кошти спрямовуються до Китаю, який, за свідченнями розвідки США та Великобританії постачає летальну зброю із Китаю в росію для використання у війні проти України.