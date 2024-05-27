У НАТО знову заговорили про захист неба України та відправку військ: дві країни-союзника проти

Наразі остаточного рішення ще немає

Попри нещодавню заяву генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, що не може йти і мови про відправу іноземних військ чи частковий захист неба України, Альянс все ж не відкидає цієї можливості. Зокрема, деякі країни обговорюють питання взяття під захист неба над західними територіями нашої держави.

Про це пише BILD, спираючись на джерела. Зазначається, що Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва та Франція готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території Україн

Наразі остаточного рішення ще немає, але йдуть переговори відразу про кілька сфер. Зауважимо, що серед країн НАТО, які не підтримують цю ініціативу — США та Німеччина.

Сфери, з якими у НАТО готові допомогти Україні:

Навчання. Питання навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України й досі обговорюється. "Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання чи краще послати кілька інструкторів до Західної України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економічніше відправляти інструкторів в Україну", — сказав ексглава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланґе.

Зауважимо, що днями схожу думку висловив й глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Логістика. Деякі члени НАТО, зокрема, Велика Британія, Канада та Естонія, готові доставляти необхідну зброю та боєприпаси не тільки до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Тому наразі концепція "передової логістики" розробляється у кількох західних країнах.

Деякі члени НАТО, зокрема, Велика Британія, Канада та Естонія, готові доставляти необхідну зброю та боєприпаси не тільки до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Тому наразі концепція "передової логістики" розробляється у кількох західних країнах. Протиповітряна оборона. Питання часткового захисту повітряного простору Західної України зенітними комплексами НАТО обговорюється й досі. Ініціатором "розширення ППО" виступає Польща, але остаточного рішення наразі немає.

Раніше "Телеграф" писав, що Італія не підтримала дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю.