В НАТО снова заговорили о защите неба Украины и отправке войск: две страны-союзницы против

Пока окончательного решения еще нет

Несмотря на недавнее заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, что не может идти и речи об отправке иностранных войск или частичной защите неба Украины, Альянс все же не исключает этой возможности. В частности, некоторые страны обсуждают вопрос взятия под защиту неба над западными территориями нашего государства.

Об этом пишет BILD, опираясь на источники. Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва и Франция готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины.

Пока окончательного решения еще нет, но обсуждаются сразу несколько сфер. Заметим, что среди стран НАТО, не поддерживающих эту инициативу, США и Германия.

Сферы, с которыми в НАТО готовы помочь Украине:

Обучение. Вопрос обучения солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины до сих пор обсуждается. "Мнения о том, стоит ли сотням тысяч украинцев летать по Европе для обучения или лучше послать несколько инструкторов в Западную Украину, не следует сбрасывать со счетов. Умнее и экономичнее отправлять инструкторов в Украину", — сказал экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

Отметим, что на днях схожее мнение высказал и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Логистика. Некоторые члены НАТО, в частности Великобритания, Канада и Эстония, готовы доставлять необходимое оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. Поэтому концепция "передовой логистики" разрабатывается в нескольких западных странах.

Некоторые члены НАТО, в частности Великобритания, Канада и Эстония, готовы доставлять необходимое оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. Поэтому концепция "передовой логистики" разрабатывается в нескольких западных странах. Противовоздушная оборона. Вопрос частичной защиты воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами НАТО обсуждается до сих пор. Инициатором "расширения ПВО" выступает Польша, но окончательного решения пока нет.

Ранее "Телеграф" писал, что Италия не поддержала разрешение Украине бить по РФ западным оружием.