"Нехай депутати воюють, корупція скрізь": боєць ДШВ різко прокоментував ці слова

Це просто відмазки

Питання мобілізації та служби на фронті народних депутатів України наразі стоїть у суспільстві досить гостро. Адже є люди, які вважають, що "війна для бідних".

Ці слова досить різко прокоментував солдат служби зі зв’язків із громадськістю 77 бригади ДШВ ЗСУ Віктор Петрович в інтерв’ю "Телеграфу". Він наголосив, що серед загиблих воїнів на фронті є депутати, зокрема, Барна Олег та громадський діяч В'ячеслав Зайцев.

За словами бійця, в історії є приклади, коли до лав ЗСУ входили відомі та визначні люди, і вони гідно боронили Україну.

"Слава Зайцев взагалі пішов воювати ще у 2014 році, і був кіборгом. Потрапив в Іловайський котел, отримав поранення. Після цього пішов у Міськраду, щоб впливати на певні рішення і працювати на благо держави", — каже інтерв'юєрка.

Віктор Петрович також звернув увагу на те, що сина депутата Олексія Гончаренка, який живе за кордон постійно у мережі звинувачують у тому, що він не на фронті.

"Його сину немає 25 років. Ніхто не може бути мобілізований до цього віку не за власним бажанням. Заспокойтеся", — каже боєць.

Людина має можливість здобути освіту, народити дітей та просто пожити до того, як йти ризикувати своїм життям. За словами воїна, він не хоче нікого моралізувати та сперечатись, навіть коли кажуть, що в країні корупція, воюють лише бідні і тощо.

"Це просто відмазки, які використовує і розповсюджує російська пропаганда. Це ІПСО", — аргументує Віктор.

Він наголошує, що більшість гучних постів про те, що воюють бідні, що президент хоче винищити чоловіків — це російські вкиди. Вони направлені на дестабілізацію суспільства та послаблення не тільки тилу, а й фронту. Росія просто хоче, щоб українці здалися і не протистояли натиску.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий назвав умову, за якої закінчиться війна, та важливий нюанс.