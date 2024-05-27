"Пусть депутаты воюют, коррупция везде": боец ДШВ резко прокомментировал эти слова
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Это просто отмазки
Вопрос мобилизации и службы на фронте народных депутатов Украины сейчас стоит в обществе достаточно остро. Так как есть люди, которые считают, что "война для бедных".
Эти слова достаточно резко прокомментировал солдат службы по связям с общественностью 77 бригады ДШВ ВСУ Виктор Петрович в интервью "Телеграфу". Он подчеркнул, что среди погибших воинов на фронте есть депутаты, в частности Барна Олег и общественный деятель Вячеслав Зайцев.
По словам бойца, в истории есть примеры, когда в ряды ВСУ вступали известные и выдающиеся люди, и они достойно защищали Украину.
"Слава Зайцев вообще пошел воевать еще в 2014 году и был киборгом. Попал в Иловайский котел, получил ранения. После этого пошел в Горсовет, чтобы влиять на определенные решения и работать на благо государства", — говорит интервьюер.
Также Виктор Петрович обратил внимание на то, что сына депутата Алексея Гончаренко, живущего за границу, постоянно в сети обвиняют в том, что он не на фронте.
"Его сыну нет 25 лет. Никто не может быть мобилизован до этого возраста не по собственному желанию. Успокойтесь", — говорит боец.
У человека есть возможность получить образование, родить детей и просто пожить до того, как идти рисковать своей жизнью. По словам воина, он не хочет никого морализовать или спорить, даже когда говорят, что в стране коррупция, воюют только бедные и т.д.
"Это просто отмазки, которые использует и распространяет российская пропаганда. Это ИПСО", — аргументирует Виктор.
Он отмечает, что большинство громких постов о том, что воюют бедные, что президент хочет истребить мужчин, — это российские вбросы. Они направлены на дестабилизацию общества и ослабление не только тыла, но и фронта. Россия просто хочет, чтобы украинцы сдались и не противостояли давлению.
Ранее "Телеграф" писал, что военный назвал условие, при котором закончится война, и важный нюанс.