"Рецепти розвалу РФ є": полковник розповів, чим Путін об'єднує росіян

Є дві теми, які обіграють у Кремлі для об'єднання нації

У Кремлі не перестають розповідати росіянам, що їхню країну хочуть розвалити та захопити. Тому потрібно "об’єднатися перед небезпекою".

Розкол Росії — головна тема, що об’єднує російський народ. Саме вона відіграє важливу роль у війні РФ проти України, яку веде кремлівський диктатор Володимир Путін, вважає полковник Євген Сасько. Про це він розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Чистку генералів у Росії можна використовувати у своїх цілях — полковник Євген Сасько" .

У цьому плані, каже полковник, Володимир Путін просто копіює підходи Гітлера перед Другою Світовою війною.

Нагадаємо, що останні роки підконтрольні владі російські ЗМІ пишуть, що на чолі різних країн та суб’єктів стоять нацисти. Їхня політика наскрізь просочена нацистською ідеологією. Україна серед таких країн стоїть у перших лавах. А ось Росія – це країна – герой, яка бореться із нацизмом ще з часів Другої світової війни. Тому кремлівський диктатор, створивши антигероя в особі нашої країни, не втомлюється закликати народ до боротьби.

Ще один фактор, що об’єднує російське населення — тотальна бідність, розповів він. "Росія — величезна країна, 146 мільйонів населення. Але у більшості там зашкарубле мислення.", — зазначив полковник. І пояснив, що завдяки цьому маніпуляції з історією та бідність дозволяють путінському режиму досить легко відправляти росіян на війну.

Однак, за словами Саська, рецепт розвалу Росії все ж таки є. Він зазначив, що не хотілося б розкривати його публічно. Бо ворог уважно відстежує українське інформаційне поле.

"Не даватимемо йому (ворогові – ред,) підказки. Якщо згадати Збігнєва Бжезінського, то він говорив про створення вогняного кола навколо Росії. І це задача для гібридного протистояння з нашим сусідом", — додав співрозмовник видання.

Раніше "Телеграф" писав, коли закінчиться війна і що буде з Путіним. Про це розповів боєць батальйону "Сибір".