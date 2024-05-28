Навіть море тікає від росіян: у Маріуполі вода відступила від берега на сотні метрів, відео загадкового явища

Те саме відбувається в російському Таганрозі

В окупованому Росією Маріуполі на лівобережжі спостерігається дивне явище — води Азовського моря відступили на сотні метрів від берега. Причини цієї події поки що не зрозумілі.

"Дивне явище на Азовському морі. Море відійшло від берега на рекордну відстань. Сотні метрів. Причини поки що незрозумілі, але точно аномальні", — написав у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він виклав кадри, де видно, що берегова лінія значно відсунулася вглиб акваторії. Там де була вода, тепер "пустеля" у вигляді піску, місцями є калюжі.

За словами Андрющенка, подібне явище спостерігається не лише у Маріуполі, а й у російському Таганрозі. Як пишуть у коментарях, "навіть море не хоче бути з росіянами".

Варто відзначити, що попри всі спроби окупантів вдати, що Маріуполь нібито відновлюється і в ньому вирує життя, реальність все одно посилає знаки. Так, у вересні 2022 року російські загарбники встановили пам’ятник Олександру Невському, а вже зараз прапор на постаменті князя покосився і готовий впасти.

Як повідомляв "Телеграф", люди у Маріуполі змушені жити на вулиці. Жінка, квартиру якої демонтували, влаштувала собі житло просто неба, поруч із могилою своїх батьків.