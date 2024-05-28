РФ хоче зірвати саміт миру через Китай? Ексголова МЗС пояснив тактику Пекіна

З іншого боку, тут є для Китаю певна проблема

Китайсько-бразильський план складається з шести пунктів. Йдеться про заклики до деескалації, необхідність переговорів як "єдиного життєздатного рішення кризи"; збільшення гуманітарної допомоги, захист цивільного населення і обмін військовополоненими; протистояння використанню ядерної зброї та нападам на АЕС; захист стабільності глобальних промислових ланцюгів тощо.

Як пояснює "Телеграфу" колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко, подібні ініціативи — спроба відволікти увагу від Глобального саміту в швейцарському Бюрґенштоці. Більше про те, що означає просування Китаєм його "мирного плану" дізнайтесь у матеріалі "Мирних планів для України дедалі більше. Що це насправді означає"

"Я більше притримуюся думки про те, що Китай на належному рівні в Швейцарії представлений не буде. Хіба що третєрозрядним чиновником, який не матиме жодних повноважень і буде лише в якості спостерігача. І це цілком зрозуміло, тому що Китай стоїть в цьому плані на позиціях Росії. Для РФ проведення такого саміту це — політичний удар. І тому росіяни, без сумніву, через Китай будуть намагатися його зірвати. Це очевидно.

Але з іншого боку, тут є для Китаю певна проблема. Якщо зберуться 80 учасників, а може бути і більше, і там не буде Китаю, то він себе протипоставляє цій доволі великій кількості світової громадськості. Чи це в інтересах Китаю, який претендує на те, що він — другий центр сили і глобальний гравець? Думаю, що ні", — вважає Володимир Огризко.

Раніше "Телеграф" писав, що представниця МЗС Китаю Мао Нін відреагувала на заклики президента України Володимира Зеленського до лідера КНР Сі Цзіньпін брати участь у саміті миру у Швейцарії. Вона зазначила, що Китай виступає за проведення мирної конференції щодо переговорів між Україною та Росією, але яку визнаватимуть обидві сторони — і Москва, і Київ.