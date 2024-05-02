Поганий знак для росіян: в окупованому Маріуполі розвалюється пропагандистський пам’ятник (фото)
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Володимира Путіна у росЗМІ часто порівнюю з Невським
У вересні 2022 року у Маріуполі російська влада становила пам'ятник Олександру Невському. І вже зараз хоругва на постаменті князя покосилася та готова впасти.
Про це пише Маріупольська міська рада. За словами жителів міста, це поганий знак.
"Невському у Маріуполі не раді. Місцеві пишуть, що це поганий знак… Звісно, для російських окупантів", — йдеться у повідомлені.
Пам'ятник і двох років не простояв, як почав розсипатися. Хоругва на постаменті от-от відпаде, як видно на фото.
Нагадаємо, 13 вересня 2022 року на місці меморіалу на честь маріупольців — захисників України встановили пам'ятник князю Олександру Невському. Він був князем новгородським, псковським, великим князем владимирським, великим князем київським, хоча його перебування у Києві не доведено. Прославився завдяки перемогам у Невській битві та битві на Чудському озері. Канонізований РПЦ у лику "благовірний".
Зауважимо, образ Невського часто використовується російською владою для пропаганди. У методичках Кремля, підготовлених у липні, в державних росЗМІ часто порівнюють повномасштабну війну проти України з хрещенням Русі та Невською битвою, а Путіна – з Невським.
Раніше "Телеграф" писав, що у мережі показали життя людей в окупованому Маріуполі.