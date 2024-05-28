Даже море убегает от россиян: в Мариуполе вода отступила от берега на сотни метров, видео загадочного явления

То же самое происходит в российском Таганроге

В оккупированном Россией Мариуполе, на левобережье наблюдается странное явление — воды Азовского моря отступили на сотни метров от берега. Причины этого происшествия пока не ясны.

"Странное явление на Азовском море. Море отошло от берега на рекордное расстояние. Сотни метров. Причины пока непонятны, но точно аномальны", — написал в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он выложил кадры, на которых видно, что береговая линия значительно отодвинулась вглубь акватории. Там где была вода, теперь "пустыня" в виде песка, местами есть лужи.

По словам Андрющенко, подобное явление наблюдается не только в Мариуполе, но и в российском Таганроге. Как пишут в комментариях, "даже море не хочет быть с россиянами".

Стоит отметить, что несмотря на все попытки оккупантов сделать вид, что Мариуполь якобы восстанавливается и в нем кипит жизнь, реальность все равно посылает знаки. Так, сентябре 2022 года российские захватчики установили памятник Александру Невскому, а уже сейчас флаг на постаменте князя покосился и готов упасть.

Как сообщал "Телеграф", люди в Мариуполе вынуждены жить на улице. Женщина, квартиру которой демонтировали, устроила себе жилище под открытым небом, рядом с могилой своих родителей.