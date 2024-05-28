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"Загадковий" Боїнг над Україною: де зараз літаки українських авіакомпаній та їх персонал

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Літак МАУ Новина оновлена 28 травня 2024, 16:18
Літак МАУ. Фото Відкриті джерела

Не всі українські авіакомпанії продовжують роботу після війни

Після того, як над Україною нібито пролетів пасажирський Boeing 737, тема авіасполучення знову набула актуальності. Через повномасштабну війну авіасполучення з Україною під забороною, тому українські авіакомпанії були змушені підлаштовуватися під суворі реалії.

"Телеграф" розібрався у тому, де зараз працюють українські авіакомпанії та якими способами зберігають персонал. За даними порталу Avianews, деякі літаки українських авіакомпаній зараз, як і раніше, залишаються заблокованими в країні.

Українські авіакомпанії після початку повномасштабної війни облаштували хаб у міжнародному аеропорту Кишинева у Молдові. Тут розташовані літаки двох перевізників — SkyUp та "Роза вітрів". Перша авіакомпанія розмістила в Кишиневі 3 із 8 своїх літаків Boeing 737-800. Ці судна виконують рейси на замовлення іноземних авіакомпаній HiSky та Flyone. А ще один літак є частиною підрозділу, зареєстрованого на Мальті, а також обслуговує пасажирів Flyone. "Роза вітрів" розташувала в Молдові два свої літаки — Boeing 737-800 і Boeing 737-900. Вони також обслуговують рейси молдавської авіакомпанії Flyone.

Усі літаки працюють за умов макролізингу, коли перевізник дає у найм літаки разом з екіпажем. За це українські авіакомпанії отримують оплату.

А найбільший авіаперевізник України МАУ (Міжнародні українські авіалінії) переоформив на "Розу вітрів" ще три свої літаки. Дані вже внесено до Державного реєстру цивільних повітряних суден. Йдеться про два авіалайнери Boeing 737-800 з реєстраціями UR-UIA, UR-PSW та один Embraer 190 з реєстрацією UR-EMC.

Ці літаки прибули в Україну із заводу абсолютно новими, але, за даними онлайн-радару Flightaware, залишаються заблокованими в аеропортах: два Boeing 737-800 у Борисполі, а Embraer 190 в аеропорту Одеса.

У Держреєстрі сказано, що трьома літаками володіє кіпрська компанія BRAZALINE LTD, флот якої складається з шести Boeing 737-800, одного Boeing 737-900ER та трьох Embraer 190. Цю авіакомпанію пов’язують з Ігорем Коломойським та групою "Приват".

Також відомо, що наразі сама компанія МАУ проходить процедуру банкрутства. Після конфлікту співвласників Ігоря Коломойського з Ароном Майбергом восени 2022 року компанія припинила польоти. У 2023 році МАУ переоформила ще три літаки на "Розу вітрів": Embraer E190 із реєстрацією UR-EMA, Boeing 737-800 UR-PSF, Boeing 737-900ER UR-PSI. Вони зараз виконують польоти в Європі на замовлення інших авіакомпаній.

Нагадаємо, що ввечері 22 травня програма Flightaware показала, що над Україною пролітає пасажирський літак Турецьких авіаліній. Він з’явився біля Білої Церкви, а за пів години сів у районі Вінниці. Однак у компанії "Украерорух" запевнили, що жодне судно не порушувало повітряного простору України й у програми стався "глюк".

Також "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні відновлять авіасполучення. Влада країни планує відновити перельоти вже цього року і веде переговори з союзниками.

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#Україна #Авіакомпанії #Авіасполучення