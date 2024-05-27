Іноземний пасажирський літак знову помічено біля кордонів України: куди він летів (мапа)

Іноземне судно наробило шуму всередині української спільноти

Літак "Турецьких авіаліній" Boeing 737-8F2 з номером THY3901, який минулого тижня нібито пролетів над Україною, знову помічено за 60 км від кордону нашої країни. Але повідомлень про те, що він перетнув повітряний простір України, не надходило.

"Телеграф" розібрався, де зараз знаходиться повітряне судно та які рейси регулярно здійснює. За даними порталу Flightradar, турецький літак літає маршрутом Кишинів (Молдова) — Анталія (Туреччина).

Так, Boeing зараз перебуває у столиці Молдови місті Кишинів, що за 60 км від кордону з Україною. Увечері 27 травня у судна заплановано переліт до Анталії з Міжнародного аеропорту Кишинева — виліт о 21:15, а приземлення о 23:41.

За даними Flightradar, у літака більше не фіксувалося жодних відхилень від маршруту. Останніми днями він літав виключно маршрутом, а його шлях пролягав над Молдовою, Румунією, Болгарією та Туреччиною, без зальоту на територію України.

Нагадаємо, 22 травня о 21:30 у повітряному просторі України Flightradar зафіксував літак Boeing 737-8F2 з бортовим номером THY3901. Він з’явився біля Білої Церкви, а за пів години сів у районі Вінниці. Голова державної компанії "Украерорух" прокоментував ситуацію та повідомив, що літак не заходив у повітряний простір України, оскільки він закритий з початку повномасштабної війни. На порталі Flightradar стався технічний збій, оскільки там фіксуються дані про всілякі авіарейси по всьому світу.

Також "Телеграф" розповідав, що до кінця 2024 року в Україні планують відкрити аеропорт для цивільних рейсів. Наразі ведуться переговори з європейськими союзниками, щоб зробити авіасполучення максимально безпечним в умовах війни.