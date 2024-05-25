Стало відомо, що сталося з пасажирським Boeing, якого днями було "помічено" над Україною

Літак не міг залетіти у повітряний простір України

Літак "Турецьких авіаліній", який нібито пролетів 22 травня над Україною, продовжив виконувати свої рейси. Більше подібних "глюків" не було помічено.

Про це свідчать дані порталу Flightradar. "Телеграф" вивчив історію польотів судна за останні кілька днів.

За даними, 22 травня два літаки з номером THY3901 виконували польоти з Анталії (Туреччина) до Кишинева (Молдова). Мовиться про Boeing 737-800 (дводвигуновий) та Boeing 737-8F2. Перший літак здійснював виліт із Кишинева о 00:28, а приземлився в Анталії о 02:11 із запізненням на вісім хвилин. А другий літак летів раніше — вилетів о 21:05 із Кишинева, а приземлився в Анталії о 23:15.

Згідно з онлайн-маршрутом на картах, який зберігся в програмі, жоден з цих рейсів не пролітав над Україною. Їхній шлях пролягав над Молдовою, Румунією, Болгарією та Туреччиною. Маршрут польоту навіть не припускав зальоту на територію України.

Як "Телеграфу" розповіли на держпідприємстві "Украерорух", у програми Flightradar стався технічний збій. Жодні літаки не були помічені у повітряному просторі нашої країни, оскільки він закритий для всіх судів через повномасштабного вторгнення Росії. Керівник підприємства Андрій Ярмак заспокоїв українців.

Нагадаємо, що Flightradar нібито зафіксував пасажирський "Боїнг", що належить "Турецьким авіалініям". Він з’явився на радарі приблизно о 21:30 біля Білої Церкви, і за півгодини сів десь поруч із Вінницею.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні планують відновити перельоти. Аеропорти хочуть відкрити до кінця 2024 року і Україна вже працює над цим із союзниками.