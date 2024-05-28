"Загадочный" Боинг над Украиной: где сейчас самолёты украинских авиакомпаний и их персонал

Не все украинские авиакомпании продолжают работу после войны

После того, как над Украиной якобы пролетел пассажирский Boeing 737, тема авиасообщения снова стала актуальной. Из-за полномасштабной войны авиасообщение с Украиной под запретом, поэтому украинские авиакомпании были вынуждены подстраиваться под суровые реалии.

"Телеграф" разобрался в том, где сейчас работают украинские авиакомпании и какими способами сохраняют персонал. По данным портала Avianews некоторые самолеты украинских авиакомпаний сейчас по-прежнему остаются заблокированными в стране.

Украинские авиакомпании после начала полномасштабной войны обустроили хаб в международном аэропорту Кишинева в Молдове. Здесь расположены самолеты двух перевозчиков — SkyUp и "Роза ветров". Первая авиакомпания разместила в Кишиневе 3 из 8 своих самолетов Boeing 737-800. Эти судна выполняют рейсы по заказу иностранных авиакомпаний HiSky и Flyone. А еще один самолет является частью подразделения, зарегистрированного на Мальте, и также обслуживает пассажиров Flyone. "Роза ветров" же расположила в Молдове два своих самолета — Boeing 737-800 и Boeing 737-900. Они также обслуживают рейсы молдавской авиакомпании Flyone.

Все самолеты работают на условиях макролизинга, когда перевозчик дает в аренду самолеты вместе с экипажем. За это украинские авиакомпании получают оплату.

А самый крупный авиаперевозчик Украины МАУ (Международные украинские авиалинии), переоформил на "Розу ветров" еще три своих самолета. Данные уже внесены в Государственный реестр гражданских воздушных судов. Речь идет о двух авиалайнерах Boeing 737-800 с регистрациями UR-UIA, UR-PSW и одном Embraer 190 с регистрацией UR-EMC.

Эти самолеты прибыли в Украину с завода абсолютно новыми, но, по данным онлайн-радара Flightaware, остаются заблокированными в аэропортах: два Boeing 737-800 в Борисполе, а Embraer 190 в аэропорту Одесса.

В Госреестре сказано, что тремя самолетами владеет кипрская компания BRAZALINE LTD, флот которой состоит из шести Boeing 737-800, одного Boeing 737-900ER и трех Embraer 190. Эту авиакомпанию связывают с Игорем Коломойским и группой "Приват".

Также известно, что сейчас сама компания МАУ проходит процедуру банкротства. После конфликта совладельцев Игоря Коломойского с Ароном Майбергом компания осенью 2022 года прекратила полеты. В 2023 году МАУ переоформила еще три самолета на "Розу ветров": Embraer E190 с регистрацией UR-EMA, Boeing 737-800 UR-PSF, Boeing 737-900ER UR-PSI. Они сейчас выполняют полеты в Европе по заказу других авиакомпаний.

Напомним, что вечером 22 мая программа Flightaware показала, что над Украиной пролетает пассажирский самолет "Турецких авиалиний". Он появился возле Белой Церкви, а через полчаса сел в районе Винницы. Однако в компании "Украэрорух" заверили, что никакое судно не нарушало воздушное пространство Украины и у программы случился "глюк".

Также "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине возобновят авиасообщение. Власти страны планируют возобновить перелеты уже в этом году и ведут переговоры с союзниками.