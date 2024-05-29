Слідом за Макроном? Шольц зробив важливий жест у бік України, але є нюанс

Позиція канцлера неоднозначна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, теж підтримав Україну в питанні ударів по території РФ західною зброєю за президентом Франції Емманюелем Макроном. Однак він все ще відмовляється постачати Україні крилаті ракети.

Таку заяву Макрон зробив під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це пише The Guardian.

"Макрон дав коментар під час державного візиту до Німеччини, канцлер якої Олаф Шольц, схоже, також підтримав Україну в цьому питанні, заявивши, що він згоден із президентом Франції за умови, що українці поважатимуть умови постачальників зброї", — йдеться у матеріалі.

Водночас Шольц відмовився постачати німецькі крилаті ракети "Таурус", які дуже потрібні Україні. Ця зброя була б здатна завдати потужних ударів по російських позиціях на території України та в глибині Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає зняти обмеження з України бити західною зброєю на території Росії. За його словами, Україні дуже важко захистити себе без можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території РФ.