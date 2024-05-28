"Це не ескалація": Макрон підтримав удари України по Росії західною зброєю

Президент Франції нагадав, хто влаштовує ескалацію в першу чергу

Україна має отримати право знищувати військові об’єкти на території Росії з використанням західної зброї. Це не вважатиметься ескалацією, але відповіддю на нову тактику росіян.

Як повідомляє t-online, про це розповів президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За його словами, рамки допомоги, що надається, при цьому не змінюються.

"Що змінилося, то це те, що Росія адаптувала свої дії. Україна зазнає нападів з баз у Росії. Як же ми пояснимо українцям, що їм не дозволяється атакувати точки, з яких запускаються ракети? Фактично ми говоримо їм, що постачаємо зброю, але не дозволяємо захистити себе", — сказав він.

За його словами, у Франції вважають, що Україна повинна мати право нейтралізувати російські військові об’єкти, з яких вона зазнає обстрілів. Однак завдавати ударів по інших об’єктах на російській території все ще буде заборонено.

"Я думаю, що можу сказати, що по суті ми не йдемо на ескалацію, оскільки саме Росія організує ескалацію", — додав він.

При цьому він зазначив, що має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня та обговорити, що союзники мають намір зробити для підтримки України.

Нагадаємо, 27 травня головком Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що у Франції, після низки заяв країн-учасниць альянсу про введення в Україну військ НАТО, зголосилися відправити своїх військових інструкторів. Вони навчатимуть та займатимуться підготовкою українських військовослужбовців.

Пізніше в Міноборони цю інформацію спростували, наголосивши, що це питання все ще обговорюється.