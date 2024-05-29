Вслед за Макроном? Шольц сделал важный жест в сторону Украины, но есть нюанс

Позиция канцлера неоднозначна

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, тоже поддержал Украину в вопросе ударов по территории РФ западным оружием вслед за президентом Франции Эмманюелем Макроном. Однако он все еще отказывается поставлять Украине крылатые ракеты.

Такое заявление Макрон сделал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом пишет The Guardian.

"Макрон дал комментарий во время государственного визита в Германию, канцлер которой Олаф Шольц, похоже, также поддержал Украину в этом вопросе, заявив, что он согласен с президентом Франции при условии, что украинцы будут уважать условия поставщиков оружия", — говорится в материале.

В то же время Шольц отказался поставлять немецкие крылатые ракеты "Таурус", которые очень необходимы Украине. Это оружие было бы способно нанести мощные удары по российским позициям на территории Украины и в глубине России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает снять ограничения с Украины бить западным оружием пр территории России. По его словам, Украине крайне трудно защитить себя без возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории РФ.