Удалите это с телефона: популярное в Украине приложение оказалось российским, чем оно опасно

Данные пользователей могут использовать в неизвестных целях

В социальной сети Telegram в последнее время набирает популярность бесплатная игра Hamster Kombat, в которой якобы можно зарабатывать внутреннюю валюту (в будущем ее обещают обменивать на криптовалюту). Однако выяснилось, что за этой игрой тянется российский след, а потому она может быть небезопасной для украинских пользователей.

В этой игре пользователю нужно управлять виртуальными хомяками. Главная задача — нажимать на изображение хомяка, чтобы затем получать цифровую валюту. При этом уровень животного можно прокачивать, а от этого якобы будет расти "прибыль". Об этом пишет "Информатор".

Ожидалось, что с новыми уровнями можно увеличивать майнинг монет уже не за клики, они будут начисляться пассивно. Однако выводить криптовалюту нельзя.

Игра Hamster Combat и российский след

Выяснилось, что игра принадлежит российским разработчикам. Она находится по российскому IP.

Для украинских пользователей есть опасность, потому как российские компании (в том числе разработчики) должны хранить данные пользователей и по запросу обязаны передавать их госорганам. Таким образом, личные данные играющих в эту игру украинцев могут быть использованы в неизвестных целях.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI подтверждает, что для украинцев это приложение является опасным.

"Да, Hamster Kombat зарегистрирован RU-CENTER Group — одним из крупнейших регистраторов доменных имен и хостинг-провайдеров, входящий в холдинг РБК. Поскольку российские компании обязаны хранить на серверах внутренние данные пользователей и предоставлять их силовикам по требованию, это представляет угрозу для украинцев. Их личные данные могут использовать для неизвестных целей", — говорится в заявлении.

Эксперты финтех-стартапа Saldo Apps и аналитического сервиса для мобильных приложений ASObot из группы IT-компаний Netpeak Group выяснили, что порядка половины приложений для учета персональных финансов, популярных в Украине, являются российского происхождения. При этом украинцы пользуются этими приложениями, даже не знают такую детальную информацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что названы приложения, которые несут опасность для вашего телефона. Некоторые из них могут привести к взлому телефона, а другие — к утечке личных данных.