Звільняємо пам’ять телефону в кілька кліків: як очистити кеш в Telegram (інструкція)

Видалення кешу ніяк не вплине на роботу програми і не видаляє ваші особисті листування

Якщо ви постійно стикаєтеся з проблемою нестачі пам’яті на телефоні, цей лайфхак точно для вас. Для цього потрібно буде очистити кеш у програмі Telegram. Це займе лише кілька хвилин, але може допомогти звільнити велику кількість місця.

"Телеграф" розповідає, як очистити кеш у програмі Telegram на телефоні. Зазначимо, що якщо ви активний користувач цього месенджера, то лише за кілька днів може накопичитися залишкових файлів у розмірі до 1 гігабайт або більше.

Чистити кеш найкраще раз на кілька днів, тоді на вашому телефоні буде звільнятися достатня кількість пам’яті. При цьому слід врахувати, що видалення кешу ніяк не вплине на роботу програми й не видаляє ваші особисті листування.

Як очистити кеш в Telegram

Спочатку потрібно зайти в месенджер;

Потім знаходимо "Налаштування";

Вибираємо "Дані та пам’ять/Дані та сховище";

Далі слід натиснути на пункт "Використання пам’яті/Використання сховища";

Після цього на екрані з’явиться інформація, скільки пам’яті на телефоні займає кеш. Необхідно натиснути на "видалити кеш";

Потім потрібно почекати, поки процес видалення не завершиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як очистити кеш у додатку Vibe r. На це піде лише кілька хвилин.