Масштабний збій стався у Telegram: що відомо

Є проблеми з додатком для телефону та програмою на ПК

У соціальній мережі "Telegram" у п'ятницю, 24 травня, стався масовий збій. Деякі користувачі не можуть відправити повідомлення.

Про це пишуть у мережі. Зазначається, що погіршення роботи фіксують не всі люди.

Наразі вже подано понад 80% скарг на роботу застосунку до сервісної служби. Офіційної інформації щодо причин та неполадок не має.

Також користувачі пишуть про проблеми з завантаженням застосунку, підключенням до сервера і його роботою як на смартфонах, так і на комп'ютерах. Збої почалися приблизно о 12:00, але тоді вони були не такими масовими й швидко минули. Однак згодом все повторилося.

Про проблеми повідомили користувачі з різних куточків світу: США, України, Узбекистану та інших країн. Кількість скарг на сервісі Downdetector вимірюється сотнями. Однак відомо, що від збою постраждали не всі облікові записи.

Нагадаємо, що напочатку квітня у Telegram вже відбувався масовий збій. Тоді повідомлялось про проблеми як з мобільним додатком, так і з програмою на персональних комп’ютерах.

Раніше "Телеграф" писав, що напочатку травня у Monobank стався масштабний збій. Повідомлялось про хакерську атаку.