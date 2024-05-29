Швеція надає рекордну військову допомогу: Україна отримає важливі літаки, що вони можуть (відео)

Літаки ДРЛО посилять протиповітряну оборону України

Після надання дозволу бити по РФ своєю зброєю, Швеція також узгодила шістнадцятий пакет військової допомоги Україні. Він став рекордним — на понад 13 мільярдів шведських крон. Це понад 49 млрд в гривневому еквіваленті. В цій допомозі буде важливе доповнення — літаки радіолокаційної розвідки та управління типу ASC 890. ASC 890 — це високотехнологічна бортова система спостереження та контролю. Точна кількість літаків не називається, однак з тексту випливає, що йдеться про кілька систем.

Про це повідомляє уряд Швеції. Зазначається, що "ASC 890 надасть Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі. Зміцнюється здатність України виявляти цілі дальньої дії та боротися з ними. Літак має комплексне рішення, що включає навчання, технічне оснащення та методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм". Окрім літаків ASC 890 Швеція відправить всі свої бронетранспортери Pbv 302, робота-винищувача Rb 99 (AMRAAM), артилерійські боєприпаси 155 мм тощо.

Характеристики ASC 890

Erieye від Saab, відомий як Airborne Surveillance and Control (ASC) 890 у Швеції використовує технологію активного електронного сканування (AESA), яка дозволяє динамічно регулювати енергію радара залежно від ситуації. Радар може охоплювати широку територію або зосереджуватися на меншій пріоритетній зоні.

Ефективний діапазон спостереження охоплює понад 500 000 км² по горизонталі та поширюється на висоту понад 18 тисяч метрів по вертикалі. Зона дії системи є необмеженою, що дозволяє виявляти та відстежувати об’єкти, включаючи винищувачі, вертольоти, крилаті ракети та навіть морські цілі розміром із водні мотоцикли. Зазвичай систему встановлюють на літаки Saab 340. Вони працюють на максимальній висоті у 7620 метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що перша група українських пілотів завершила навчання на F-16. Літаки мають передати Україні найближчими місяцями від Данії.