Зеленський попросить НАТО збивати російські ракети? У ЗМІ розповіли, коли це станеться

Глава держави може відвідати дві країни

Президент України Володимир Зеленський може незабаром відвідати Францію та Італію. Як очікується, він візьме участь у заходах щодо "Дня Д", де попросить НАТО збивати російські ракети.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, що не називаються. Видання звертає увагу на те, що Зеленський скасував свої поїздки після того, як росіяни розпочали наступ на Харків.

Джерела видання кажуть, що плани українського президента завжди можуть змінитися, однак якщо вони будуть втілені в життя, то він закликатиме союзників до подальшої підтримки та можливо обговорить можливість використання ППО країн НАТО для перехоплення російських ракет у західних областях.

Також можливе обговорення процесу конфіскації заморожених російських активів та спрямування цих коштів на фінансування оборони та відновлення України.

У "День Д" (6 червня 1944 року) близько 133 тисяч солдатів зі США, Британії та інших союзних країн висадилися на узбережжя французької Нормандії, щоб започаткувати розгром армії нацистської Німеччини. Це стало найбільшою десантною операцією в історії, а після завершення Другої світової війни на Заході цього дня проводять пам’ятні заходи щодо загиблих під час цієї атаки.

Видання зазначає, що там Зеленський може провести зустріч із президентом США Джо Байденом, після чого вирушить до Італії на засідання "Великої сімки".

Як повідомлялося раніше, Зеленський раніше розповів, чого хоче добитися Україна на саміті миру, який пройде в червні в Швейцарії.