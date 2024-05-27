Розбита набережна, безлюдні занедбані пляжі: яким буде літній сезон в окупованому Бердянську у 2024 (фото, відео)

Окупаційна влада завила про готовність прийняти близько півмільйона туристів

У тимчасово окупованому Бердянську російськими загарбниками вже мав би початись повноцінний пляжний сезон з купою людей, дітей та розваг. Проте наразі наприкінці травня окрім розбитої, недоглянутої набережної та брудних пляжів туристів нічого не очікує.

"Телеграф" розповість про початок пляжного сезону у 2024 році в окупованому Бердянську.

Зауважимо, що псевдомер Бердянська Валерій Сауленко має намір у цьому році прийняти приблизно півмільйона туристів. Проте окупаційна влада й досі не привела до ладу пляжі та головну візитівку міста — набережну.

У листопаді 2023 року набережна постраждала від негоди. Гранітні плити з парапету і досі "гуляють як клавіші піаніно", а ями навіть не огороджені попереджувальними парканчиками. Бруківка на тротуарах подекуди "зникла", кущі та квіти не доглядаються, вони сохнуть та гинуть. Водночас влада нічого не робить задля усунення цих проблем, місто дедалі більше занепадає та руйнується.

Окрім набережної, другим болем бердянців є пляжі, які жодним чином не підготували для літа. Єдине, що пропонує влада жителям міста — безплатна оренда за умови прибирання та приведення території до ладу. Зауважимо, що до російського вторгнення оренда пляжів була однією з найприбильніших галузей бізнесу, наразі і мова про це не ведеться.

А безкоштовна роздача пляжів засвідчує про значний занепад не тільки туризму, а й курортного міста в цілому.

Раніше "Телеграф" писав, що у Бердянську злетів у повітря ще один зрадник.