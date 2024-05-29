Укр

Не до пляжного сезона: как выглядят оккупированные россиянами приморские города (фото)

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бердянск Новость обновлена 29 мая 2024, 12:45
Бердянск. Фото Telegram

Когда-то популярные туристические города превращаются в свалки

Многие украинские приморские города оказались во временной оккупации России. И их жизнь кардинально изменилась.

Так вот временно оккупированный Бердянск разбит и заброшен, а о практически уничтоженном Мариуполе — и говорить нечего. "Телеграф" сделал подборку того, как выглядят временно оккупированные россиянами приморские города Украины.

По данным открытых источников, города постепенно приходят в упадок и из тех, по которым раньше гуляли довольно украинцы, превращаются в неприметные и разрушенные.

Бердянск
Бердянск
Бердянск

Оккупационные власти пытаются создать иллюзию развития и запускают в работу порты и даже отправляют грузы, но не заботятся о городах должным образом.

Порт Мариуполя
Мариуполь

В местных телеграм-каналах можно встретить жалобы о том, как запущено выглядят буквально рассыпающиеся набережные, как не ремонтируются поврежденные здания и объекты.

Бердянск
Бердянск

Так на некоторых фото заметно, что клумбы не изобилуют прежней красотой, ведь все засыхает без полива и ухода.

Мариуполь
Мариуполь

К примеру, в Бердянске вот так выглядит смотровая площадка:

Ситуация для всех оккупированных Россией городов схожа, ведь в Геническе Херсонской области уровень запущенности поражает. Когда-то популярные пляжи больше похожи на свалки.

Геническ
Геническ
Геническ

И омывает эти пляжи морская вода зеленого цвета.

Геническ

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появились печальные кадры из курортной села Урзуф.

Теги:
#Бердянск #Геническ #Мариуполь #Оккупация