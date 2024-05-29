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Ніде не може влаштуватись? Ексдружина київського наркодилера Інна Воронова знову змінила країну (фото)

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 29 травня 2024, 19:34

Продовжує активну блогерську діяльність

Українська співачка та блогерка Інна Воронова, яка прославилася на всю країну, зокрема, через те, що знімала роботу ППО, після пари місяців проживання в ОАЕ, навесні переїхала до Іспанії. Примітно, що на момент виїзду за кордон, у лютому 2024, її судимість ще не "згоріла".

Про переїзд Воронова повідомила в соціальній мережі Instagram, де вона активно веде свою блогерську діяльність. Судячи з відео співачки, своїм життям вона вельми задоволена.

Про свого колишнього чоловіка Юрія Чернецького, який у 2022 році попався на постачанні кокаїну для столичної еліти та був засуджений на п’ять років, Воронова у соціальних мережах не згадує. Хоча саме вона, два роки тому, замість того, аби допомагати українській армії, оголосила про збір на викуп з в’язниці свого вже ексчоловіка.

Про причини переїзду з ОАЕ в Іспанію блогерка не розповідає, а користувачі мережі припускають, що мусульманський світ "не зрозумів зірку" і тому вона переїхала в Іспанію, у надії стати всесвітньо відомою співачкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що суд у Києві виніс рішення щодо чотирьох блогерш, які знімали роботу ППО. Згідно з ухвалою суду їм заборонялося залишати місце проживання протягом місця.

Теги:
#Іспанія #Блогерка #Інна Воронова