Ніде не може влаштуватись? Ексдружина київського наркодилера Інна Воронова знову змінила країну (фото)

Продовжує активну блогерську діяльність

Українська співачка та блогерка Інна Воронова, яка прославилася на всю країну, зокрема, через те, що знімала роботу ППО, після пари місяців проживання в ОАЕ, навесні переїхала до Іспанії. Примітно, що на момент виїзду за кордон, у лютому 2024, її судимість ще не "згоріла".

Про переїзд Воронова повідомила в соціальній мережі Instagram, де вона активно веде свою блогерську діяльність. Судячи з відео співачки, своїм життям вона вельми задоволена.

Про свого колишнього чоловіка Юрія Чернецького, який у 2022 році попався на постачанні кокаїну для столичної еліти та був засуджений на п’ять років, Воронова у соціальних мережах не згадує. Хоча саме вона, два роки тому, замість того, аби допомагати українській армії, оголосила про збір на викуп з в’язниці свого вже ексчоловіка.

Про причини переїзду з ОАЕ в Іспанію блогерка не розповідає, а користувачі мережі припускають, що мусульманський світ "не зрозумів зірку" і тому вона переїхала в Іспанію, у надії стати всесвітньо відомою співачкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що суд у Києві виніс рішення щодо чотирьох блогерш, які знімали роботу ППО. Згідно з ухвалою суду їм заборонялося залишати місце проживання протягом місця.