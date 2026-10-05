Сім лаврових листків для килима: старий лайфхак, який працює не так, як усі думають

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Багато хто звик використовувати лавровий лист виключно на кухні. Але його властивості можуть бути корисними і для вирішення побутових завдань. Так, його можна використовувати для видалення неприємного запаху взуття та для очищення килимів.

Як зазначає польське видання Dom wprost, не варто очікувати, що настій з лаврового листя вб’є всіх бактерій і кліщів або ж видалить плями. Але надати килиму приємний трав’яний аромат і доглянутий вигляд йому під силу.

Насамперед важливо ретельно пропилососити килим. Пісок, шерсть та крихти потрібно прибрати механічно. Потім приготуйте розчин:

Прокип’ятіть 2 літри води.

Додайте 7 сушеного лаврового листя і залиште його на кілька хвилин.

і залиште його на кілька хвилин. Вийміть листя і чекайте , поки рідина повністю охолоне.

, поки рідина повністю охолоне. Налийте невелику кількість розчину у пульверизатор і перевірте на непомітній ділянці килима.

Фото згенероване ШІ

Не виливайте рідину на килим. Розпорошуйте її тонким шаром, так щоб волокна були ледь вологими. Після легкого зволоження зачекайте кілька хвилин, акуратно протріть волокна чистою тканиною (не сильно відтирайте) і дайте килиму повністю висохнути.

Не застосовуйте цей розчин на килимах, виробник яких забороняє дбайливе вологе чищення: вовна, делікатні натуральні волокна, килими ручної роботи, старовинні та цінні вироби, а також матеріали з невизначеною стійкістю фарбування.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого деякі люди кладуть лавровий лист у футляр для окулярів.