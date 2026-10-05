За грати або… Які покарання отримують учасники схем із дропами

У більшості випадків суди призначили обвинуваченим найжорсткіше покарання

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У судовому реєстрі України виявлено щонайменше 16 вироків, в яких згадуються дропи або так звані "грошові мули". У 81% з них дроп-рахунки використовувалися у схемах, пов’язаних з наркотрафіком.

Про це свідчать дані сервісу "Опендатабот". Зазначається, що інформація приведена станом на середину вересня 2026 року.

За останні майже вісім років в Україні було винесено щонайменше 16 вироків, у яких згадувались шахрайські схеми з дроп-рахунками. Примітно, що найбільше вироків було винесено у 2020 році:

2026 рік – 3 вироки;

2025 рік – вироків не виявлено;

2024 рік – вироків не виявлено;

2023 рік – 1 вирок;

2021 рік – 2 вироки;

2020 рік – 8 вироків;

2019 рік – 2 вироки.

Найчастіше дроп-рахунки фігурували у справах, пов’язаних із наркотрафіком. Також були випадки онлайн-шахрайства:

13 вироків, або 81%, – схеми, пов’язані з наркотрафіком;

3 вироки, або 19%, – онлайн-шахрайство.

Динаміка судових вироків зі згадками про дропів. Інфографіка Опендатабот

Водночас наголошується, що згадка про дропа у вироку не означає автоматично, що саме власника рахунку засудили за передачу банківських даних. У частині рішень дропи були лише одним з елементів загальної злочинної схеми, тоді як засуджена особа могла виконувати іншу роль.

У 12 із 16 вироків основним покаранням було позбавлення волі. Строки становили від 2 до 10 років. Водночас у 8 вироках засуджених звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном. Ще у 4 вироках основним покаранням був штраф. Конкретну суму штрафу зазначили у 6 рішеннях – від 98,6 тис. грн до 850 тис. грн.

Найбільше вироків зі згадками про дропів винесли суди Києва – 10, або 63% від усіх знайдених. Також виявлено 2 вироки – в Одеській області та по 1 – у Дніпропетровській, Закарпатській, Київській та Миколаївській областях.

В окремих справах суди також стягували кошти на користь потерпілих. В одному з вироків сума відшкодування становила 8,65 млн грн.У двох інших справах обвинувачені добровільно відшкодували потерпілим загалом 42,1 тис. грн. Ще у двох вироках суди стягнули загалом 29,8 тис. грн процесуальних витрат.

Хто такі дропи?

Зауважимо, що використання дропів – це злочинна діяльність з організації нелегальних безготівкових платежів через картки підставних громадян. Такими "послугами" широко користуються наркоторгівці, терористи, нелегальні торгівці, організатори нелегальних азартних ігор.

Згідно з даними народного депутата Ярослава Железняка, у 2025 році українські банки в межах фінансового моніторингу закрили понад 636 тисяч рахунків громадян. Переважна більшість цих примусових закриттів (приблизно 90–95%) була безпосередньо пов'язана з протидією схемам так званих "дропів" (грошових мулів). З них:

606 тисяч рахунків було закрито фізичним особам.

30 тисяч рахунків примусово закрили фізичним особам-підприємцям (ФОП), які також почали масово залучатися до тіньових схем.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вже створили реєстр дропів, там вже понад 40 тисяч осіб.