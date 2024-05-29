Нигде не может устроиться? Экс-супруга киевского наркодилера Инна Воронова снова сменила страну (фото)

Продолжает активную блоггерскую деятельность

Украинская певица и блоггерша Инна Воронова, прославившаяся на всю страну, в частности, из-за того, что снимала работу ПВО, после нескольких месяцев проживания в ОАЭ, весной переехала в Испанию. Примечательно, что на момент выезда за границу, в феврале 2024 года, ее судимость еще не "сгорела".

О переезде Воронова сообщила в социальной сети Instagram, где она активно ведет свою блоггерскую деятельность. Судя по видео певицы, своей жизнью она очень довольна.

О своем бывшем муже Юрии Чернецком, который в 2022 году попался на поставках кокаина для столичной элиты и был осужден на пять лет, Воронова в социальных сетях не упоминает. Хотя именно она, два года назад, вместо того, чтобы помогать украинской армии, объявила о сборе на выкуп из тюрьмы своего экс-супруга.

О причинах переезда из ОАЭ в Испанию блоггер не рассказывает, а пользователи сети предполагают, что мусульманский мир "не понял звезду" и поэтому она переехала в Испанию, в надежде стать всемирно известной певицей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что суд в Киеве вынес решение по четырем блоггершам, которые снимали работу ПВО. Согласно решению суда им запрещалось покидать место жительства в течение месяца.