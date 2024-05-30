Четверо українців на дитячих колах намагалися переплисти Тису: не обійшлося без стрілянини (фото)

Справи проти порушників вже скеровано до суду

У Закарпатській області прикордонники запобігли черговій спробі незаконного перетину державного кордону через річку Тиса. Подія сталася в середу, 29 травня.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Зазначається, що двоє жителів Львівщини та жителі Закарпаття і Тернопільщини планували потрапити до сусідньої Румунії вплав через річку Тиса.

За даними відомства, за допомогою у незаконному перетині кордону чоловіки звернулися до ділків, на яких вийшли через соціальні мережі. По прибуттю у місто Тячів чоловіків на автівці підвезли в прикордоння та вказали напрямок, де знаходиться річка Тиса.

Крім того, їм на чотирьох дали два надувних дитячих кола. Після цього організатори оборудки втекли. За свої "послуги" правопорушники мали заплатити по 4 тисячі доларів США кожний.

Проте чоловікам не вдалося навіть побачити річку. Вже за 50 метрів до кордону вони потрапили у поле зору прикордонного наряду, який приховано ніс службу поблизу.

Один з чоловіків спробував втекти від прикордонників. Але після здійснення нарядом попереджувальних пострілів втікача та його спільників затримали.

Стосовно них складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"", крім того, стосовно порушника, який проігнорував законні вимоги прикордонного наряду, складено протокол та за ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Нагадаємо, станом на 10 травня 2024 року з початку повномасштабної війни в річці Тиса на Закарпатті потонули 28 українців. Якщо брати загальну кількість загиблих на цій ділянці кордону, то кількість жертв становить 35 осіб.