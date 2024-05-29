Перший саміт миру Швейцарії: Зеленський розкрив три питання та зробив заяву про Росію

РФ не запрошена на зустріч

На першому Глобальному Саміті світу будуть напрацьовані деталі за трьома пунктами Формули світу, після чого ці документи передадуть Російській Федерації. Йдеться про такі пункти: ядерна безпека, продовольча безпека та повернення депортованих та полонених.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський сказав у Лісабоні на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португальської Республіки Луїшем Монтенеґром. Про це пише УНІАН.

"Передусім ми хотіли знайти пункти, які не поділяють нас зі світом, і навіть із тими країнами, які балансують і не повністю підтримують Україну. Для нас дуже важливо було спиратися виключно на Статут ООН", — пояснив Зеленський, чому саме ці три пункти були обрані.

Президент зазначив, що йдеться не лише про обмін полоненими, а й про повернення викрадених Росією українських дітей. Окрім того, у пункті "ядерна безпека" можуть обговорити російські атаки на українську енергетику.

"Це окреме питання. Я не впевнений, що ми це встигнемо врегулювати", — сказав Зеленський.

Він переконаний, що всі країни, які справді хочуть миру, а не лише намагаються повністю розірвати відносини з Росією, об’єднані та поважають усі ці три пункти. На думку глави держави, обрання цих пунктів було правильним вибором.

"Що буде після цього? На технічному рівні наші представники лідерів, представники всіх держав уже опрацьовуватимуть по деталях кожен із цих пунктів", — сказав Зеленський.

Після цього процес рухатиметься за аналогією із зерновою ініціативою, бо вона мала практичне виконання.

"Ми пропрацювали з президентом Ердоганом та паном генсеком ООН Гутеррешем, що може бути із зерновим коридором. Після цього цей документ генсек ООН та Ердоган передали представникам РФ", — нагадав він.

Володимир Зеленський наголосив, що вихід РФ із зернової ініціативи був порушенням угоди не з Україною, а зі світом.

"І я вважаю, що це дуже важливий приклад. Тоді всі були обурені саме на Росію, і побачили, що все, що ми раніше говорили, було правдою. Росія ніколи не виконує те, що обіцяє. Тут те саме", — каже президент.

Також він додав, що всі три пункти необхідно розібрати по деталях, передати їх російським представникам, а потім подивитися, як вони їх виконуватимуть. Після цього саміту можна переходити до інших пунктів, які є складними.

"Але якщо три запрацюють, все інше ми також зможемо вирішити, якщо справді країни хочуть закінчення цієї війни", — переконаний Зеленський.

Довідка: з 15 по 16 червня у місті Бюргеншток пройде Глобальний саміт світу, який Швейцарія проведе на запит України. Свою участь у ньому вже підтвердили лідери 90 країн світу. Росію на зустріч лідерів світу не запрошували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський назвав цілі, яких добиватиметься Україна на саміті світу у Швейцарії.