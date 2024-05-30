У Росії зробили зухвалу заяву про легітимність Зеленського: залучили й відомого топ-зрадника

Пропагандисти продовжують "їхати" на тему нібито нелегітимності Зеленського

У Росії продовжують розвивати тему нібито нелегітимності українського президента Володимира Зеленського. У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що зараз розцінюю його як "ватажка київського режиму"

Щоб підкріпити свою правоту, росіяни вирішили винести на огляд думку зрадника України, колишнього міністра освіти України Дмитра Табачика. Раніше його було заочно засуджено за державну зраду. До речі, сам себе Табачник називає "активним співавтором Конституції"

Він заявив, що "нелегітимність створювали спеціально — щоб утруднити мирні переговори". Інформація про це з’явилася в одному із російських пропагандистських агентств.

Дмитро Табачник – хто він

Народився у Києві. 1986 року.

Восени 1994 року очолював виборчий штаб Леоніда Кучми.

1994 — 1996 рр. — Голова Адміністрації Президента України.

До 1997 року Табачник був членом РНБО, Конституційної комісії, керував низкою консультативних та консультативно-дорадчих органів за президента.

1997 — 2003 рр. — Радник Президента України. Депутат Верховної Ради України 3, 4, 5, 6 скликань.

З 1998 до 2000 року був членом Комітету ВРУ з питань бюджету.

Наступні два роки – член Комітету ВРУ з питань правової політики.

У період з 2002 по 2003 – голова Комітету ВРУ із закордонних справ.

З 2002 до 2005 був віцепрем’єр-міністром України.

2004 — 2005 рр. — Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

З 2006 до 2007 року був знову віцепрем’єр-міністром України.

2007 — 2010 рр. — Перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань освіти та науки.

03. – 12.2010 р. – Міністр освіти й науки України.

12.2010 – 12.2012 рр. — Міністр освіти та науки, молоді та спорту України.

2012 року обирався народним депутатом України.

12.2012 — 02.2013 рр. — Міністр освіти та науки, молоді та спорту України.

28.02.2013 р. – 24.02.2014 р. – Міністр освіти й науки України.

У 2015 році СБУ оголосила Дмитра Табачника у розшук за обвинуваченням за статтею 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" (ч. 5: "дії… вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою").

У листопаді 2022 року СБУ заявила, що її слідчі зібрали доказову базу щодо скоєння злочинів проти основ національної безпеки України Дмитром Табачником. Встановлено, що він після широкомасштабного вторгнення РФ активно "консультує" керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей.

У березні 2024 року СБУ повідомила, що Дмитро Табачник заочно отримав 15 років ув’язнення за державну зраду.

Легітимність Зеленського

Варто зазначити, що 20 травня 2024 року минуло рівно п’ять років від дня вступу Володимира Зеленського до повноважень президента України. В умовах мирного часу це говорило б про припинення його повноважень на свої посади, але в умовах повномасштабної війни він продовжує залишатися легітимним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що питання легітимності українського президента важливе для Росії. Водночас скасування обмежень за президентськими термінами на користь Володимира Путіна порушує не лише Конституцію Росії, а й усталені міжнародні правові засади. У зв’язку з цим Асамблея не визнає легітимність Володимира Путіна.