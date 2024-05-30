"Хвилює аналогія з В’єтнамом": соратник Трампа висловився про дозвіл на удари по РФ західною зброєю

Соратник Дональда Трампа вважає, що подібний дозвіл для України означатиме значну ескалацію.

Елбрідж Колбі, який є одним із головних соратників експрезидента США Дональда Трампа, і який може стати його радником з національної безпеки в разі перемоги республіканця на цих виборах, заявив про небезпеку ескалації, якщо Україна отримає право на удари по Росії західною зброєю.

Про це Колбі сказав в ефірі Times Radio, повідомляє "Телеграф".

"Що мене справді непокоїть у цій ситуації, так це те, як безтурботно наші уряди колективно навшпиньки наближаються до значної ескалації, яку помітили росіяни, не лише Пєсков, речник Кремля, але й сам Путін. І я говорю це не тому, що мені подобається Путін або те, що робить Росія. Я вважаю, що вторгнення Росії в Україну є злом", — сказав він.

Надалі Колбі провів аналогію з війною у В'єтнамі, що почалася в 1950-х роках і тривала до 1975-го, і яку Штати програли.

"Я думав, що під час Холодної війни ми навчилися, що повинні бути дуже обережними щодо можливості прямої конфронтації з ядерною державою, яка має арсенал із шести тисяч одиниць ядерної зброї", — сказав він.

"Ми були дуже обережні в контексті В’єтнаму, щоб не атакувати Китай і так далі, не тому, що ми думали, що китайські чи радянські комуністи були хорошими хлопцями чи карикатурними персонажами. Це надзвичайно небезпечна ситуація, в якій Сполучені Штати, Сполучене Королівство, Німеччина та інші самі визнали цей поріг…

Мене дуже хвилює аналогія з В’єтнамом, де ми пережили дуже трагічний досвід того, що крок за кроком усе далі й далі падали в трясовину. І наслідки війни з Росією сьогодні набагато серйозніші, ніж вони були, коли 58 тисяч американців загинули у війні у В’єтнамі", — продовжив Колбі.

За словами соратника Трампа, до ядерних погроз Росії варто ставитися серйозно, як і до заяв Кремля про можливі удари по західних військах чи засобах союзників на території України і "за її межами":

"А яка стратегічна логіка? Я казав це американським друзям-репортерам і розміщував це в Twitter: чи прояснила адміністрація це? Це потенційно епохальне рішення. Люди нехтують російськими ядерними погрозами. Я особисто вважаю, що російські ядерні погрози слід сприймати серйозно. Ми не повинні бути збентежені ними, але нам потрібно сприймати їх серйозно".

Колбі нагадав, що росіяни заявили про проведення навчань із застосування тактичної ядерної зброї та провів іншу історичну аналогію, цього разу — з Корейською війною 1950-1953 років.

"Американці нехтували попередженнями про те, що китайці втрутяться в Корею, поки цього не сталося. І це був катаклізм для нас у листопаді 1950 року. Це ситуація, в якій, як зараз кажуть люди "Росіяни не вдавалися до ескалації", але це не означає, що вони не збираються, і що не буде наслідків для нас. Але, як мінімум, я б очікував відвертого обговорення цих питань.

Чи готові наші суспільства до можливості прямого втручання? Я не думаю, що США має сенс, принаймні, прямо втручатися в Україну. Що станеться, якщо росіяни таки атакують об’єкти союзників за межами України? Чи є у нас чітка політика щодо цього? Це дуже небезпечна ситуація", — підсумував соратник Трампа.

Більше про те, що експерти на Заході пишуть про можливість надання Україні дозволу бити по РФ американською зброєю, читайте завтра, 31 травня, вранці на сайті "Телеграфу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто з союзників України вже дозволив наносити удари по РФ західною зброєю.