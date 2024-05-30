Закриття неба над Україною та удари західною зброєю по Росії – прогноз ексглави МЗС на початок літа

Якщо придушити військові об’єкти росіян у прикордонні, то не так гостро стоятиме питання отримання нових систем Patriot

На тлі варварських атак росіян на Харків у травні активізувалася тема зняття заборони Києву на удари західною зброєю по військових об’єктах у РФ. Про це раз у раз говорить президент Володимир Зеленський, пояснюючи, що агресор накопичив тисячі ракет С-300, якими безкарно обстрілює зі своєї території українську. Про це твердить частина американських та європейських політиків і військових.

Крім того, знову порушується тема закриття неба хоча б над заходом України за допомогою натовських озброєнь з натовських територій. У Росії з цього приводу – істерика, у тому числі у виконанні особисто диктатора Володимира Путіна.

Перспективи сміливіших, ніж раніше, рішень Заходу, оцінив для "Телеграфу" колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко.

Путінські істерики останнього часу не випадкові, упевнений Володимир Огризко. Як не випадково і те, що диктатор так активно виступає зараз за переговори, умовний "Стамбул-2" тощо.

"Путін розуміє – для нього настає час "Ч". Рішення про виділення Україні додаткових озброєнь, а також можливість його використання по території РФ може бути ухвалено. І це жахливо турбує Путіна. Він розуміє, що якщо (точніше – коли) відповідні рішення буде прийнято, у нього почнуться величезні проблеми", – пояснює дипломат.

На його думку, попри обережність високопосадовців у США, Німеччині, деяких інших країнах, здоровий глузд візьме гору.

"Не можна битися з серйозним противником, коли в тебе зв’язані руки. А саме так доводиться Україні боротися з Росією. Це аморально, це несправедливо, – каже ексглава МЗС. – Думаю, що, зрештою, насамперед у Вашингтоні, позитивне для нас рішення буде ухвалене. А потім, по ланцюжку, дійде і до європейських партнерів".

Одна справа – захищатись на своїй території, намагаючись закрити її від ворожих атак, зазначає Володимир Огризко. При тому, що озброєння, що надається Заходом, для цього не вистачає. І зовсім інше – коли ми зробимо такі удари практично неможливими, принаймні з прикордоння, знищуючи сили та засоби агресора, що розташовані там, відповідну інфраструктуру.

"Якщо вдасться придушити західним озброєнням ті аеродроми, бази, військові об’єкти, які використовують росіяни для ударів по Україні, тоді, можливо, не так гостро стоятиме й питання отримання нами додаткових систем Patriot", – пояснює дипломат.

Ще одне гостре питання, яке знову активно обговорюється останнім часом, – можливість знищення російських ракет в українському небі країнами НАТО з їхньої території.

"Подібні перспективи обговорюють з початку широкомасштабного російського вторгнення, вже третій рік, – нагадує Володимир Огризко. – У перші місяці тема про необхідність закрити українське небо звучала буквально щодня чи не від кожного українського політика, чиновника, дипломата тощо. Але тоді, на жаль, загальний переляк Заходу був такий великий, що там про це навіть думати не хотіли.

Тепер, коли переляк частково пройшов, коли всі зрозуміли, що Путін не піде на ядерну ескалацію, з’явилися перші ознаки того, що тема закриття неба над Україною може з гіпотетичної площини перейти в практичну. Адже збивати ракети – не те саме, що збивати російські військові літаки".

Але тут, наголошує дипломат, нам слід йти поступово. Звичайно, хочеться, щоби партнери закрили всю нашу територію від російських ударів. Але краще зробити кілька маленьких кроків, аніж один великий – і не втриматись, пояснює експерт.

"Якщо вдасться домовитися про закриття неба хоча б над заходом України (це архіважливо, адже через нього йдуть постачання західної військової допомоги), то потім крок за кроком область за областю можна це розширювати.

Чому, наприклад, Румунія не може закрити небо над Одесою? Чи разом із Болгарією – взагалі закрити прибережну частину, аж до Криму? Запитання ці актуалізували правильно. Звичайно, тут потрібна певна рішучість наших партнерів. На жаль, такої рішучості поки що немає. Але крапля, як відомо, камінь точить. Тож – доточимо", – упевнений Володимир Огризко.