В Днепре люди отбивали мужчину от сотрудников ТЦК, которые силой его затягивали в бусик: в ведомстве жестко отреагировали (видео)

Задержанного уже везли в воинскую часть

В сети распространяется видео конфликта между военными и гражданским, которого первые хотели "запаковать" в бус. В ТЦК отреагировали и выступили с обвинениями в адрес "сочувствующих".

Речь идет о видео из города Днепр, которое, по данным пабликов, было снято 1 июня. На нем запечатлен конфликт военных и мужчины в гражданском. Люди в камуфляже применили силу к нему и, по всей видимости, пытались забрать вместе с собой. На помощь гражданскому поспешили прохожие, которые попытались защитить его.

К слову, на другом видео, снятым с другого ракурса, можно увидеть, что отбить мужчину у военных прохожим все же удалось. Тот сбежал.

Сегодня, 2 июня, в ТЦК отреагировали на ситуацию. Там подтвердили, что такой инцидент действительно произошел в городе Днепр. Однако отметили, что видео показывают лишь часть конфликта. По словам военных, на видео – попытки военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки "удержать призванного на военную службу во время мобилизации гражданина от совершения уголовного преступления"

"Это не работа группы оповещения военнообязанных, о чем заявляют вражеские пропагандистские каналы, задача которых – усложнить комплектование Сил обороны Украины", — объяснили в ТЦК.

Там рассказали, что данный гражданин является действующим военнослужащим, призванным на военную службу во время мобилизации.

"Ранее он неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся по повесткам в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии. 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. Во время движения автомобильным транспортом мобилизованный под надуманным предлогом попросил остановить машину и предпринял попытку побега", — говорят военные.

В связи с этим в ТЦК заявили, что "граждане, которые "сочувствовали" лицу, предпринимавшему очередную попытку уклониться от исполнения своего конституционного долга и оказывавших давление на военнослужащих ТЦК и СП – по сути способствовали совершению уголовного правонарушения" и добавили "Напоминаем, что военнослужащие, которые осуществляют мероприятия призыва на военную службу – это должностные лица, которые выполняют служебные обязанности в условиях военного положения и находятся под защитой закона. Любые попытки препятствования их деятельности – влекут неизбежные последствия посредством административной или уголовной ответственности. Призываем общественность и представителей средств массовой информации не доверять подобным информационным "вбросам" с соответствующими фейковыми описаниями и комментариями, которые не соответствуют действительности, работают на враждебную пропаганду или сами являются составной частью информационных операций врага"

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли сотрудники ТЦК применять силу по новым правилам мобилизации.