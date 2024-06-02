Ніяких "одуванчиків": як правильно українською назвати цю розповсюджену квітку

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Українці хоч і переходять масово на рідну мову, проте часто можуть помилятися щодо назв квітів та рослин. Зокрема, "наділяти" їх суржиковими найменуваннями.

Однією із таких є назва "одуванчик". Як правильно назвати цю квітку українською, підкаже "Телеграф".

Так, якщо ви гуляєте весною і милуєтеся цвітінням жовтих квітів, не спішіть називати їх "одуванчиками". Адже це – кульбаби. І українською їх треба називати саме так.

"Одуванчик" – це російське слово, про яке треба забути.

Варто зазначити, що Кульба́ба (Taraxacum) — рід багаторічних трав'янистих рослин родини айстрових (лат. Asteraceae). Рослина з гіллястим, стрижневим коренем завтовшки близько 2 см і завдовжки близько 60 см, яке у верхній частині переходить в коротке багатоголове кореневище. Листки голі, перисто-надрізані або цілісні, зібрані в прикореневу розетку. Квітконос соковитий, циліндричної форми, порожнистий, несе поодиноке суцвіття-кошик язичкових яскраво-жовтих квіток. Усі частини рослини містять густий білий молочний сік. Квітне кульбаба в квітні та на початку травня, плодоносить сім'янками з білим чубком — з квітня по травень.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською казати на "піони" та "сірень". Адже ці слова є російською калькою. Також писали, як говорити рідною мовою на "анютині глазки" та "маргаритки".