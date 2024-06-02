Никаких "одуванчиков": как правильно на украинском назвать этот распространенный цветок

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Украинцы хоть и переходят массово на родной язык, однако часто могут ошибаться в названиях цветов и растений. В частности, "наделять" их суржиковыми наименованиями.

Одним из таких является название "одуванчик". Как правильно назвать этот цветок на украинском, подскажет "Телеграф".

Так, если вы гуляете весной и любуетесь цветением желтых цветов, не спешите называть их "одуванчиками". Это ведь кульбаба (укр). И на украинском их нужно называть именно так.

"Одуванчик" – это русское слово, о котором нужно забыть.

Стоит отметить, что Одуванчик (Taraxacum) — род многолетних травянистых растений семейства астровых (лат. Asteraceae). Растение с ветвистым, стержневым корнем толщиной около 2 см и длиной около 60 см, которое в верхней части переходит в короткое многоголовое корневище. Листья голые, перисто-надрезанные или цельные, собраны в прикорневую розетку. Цветонос сочный, цилиндрической формы, полый, несет одиночное соцветие-корзину язычковых ярко-желтых цветков. Все части растения содержат густой белый сок. Цветет одуванчик в апреле и начале мая, плодоносит семянками с белой челкой — с апреля по май.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как по-украински говорить на "пионы" и "серень ". Ведь эти слова являются русской калькой. Также писали, как говорить на родном языке на "анютины глазки" и "маргаритки".